vor 34 Min.

Orgelmusik gegen Einsamkeit

Seniorenheime wollen Bewohner aufmuntern

Sanfte Orgelklänge schallen aus dem Innenhof des AWO-Seniorenheims Göggingen. Dort steht Bruno Ardelt, der in prächtiger Montur eine kleine Orgel bedient. Mozart, Verdi, Beethoven – der Straßenmusiker hat 500 Lieder im Repertoire, aus denen er den Bewohnern vorspielt. Immer mehr Köpfe blicken aus den Fenstern, immer mehr Menschen erscheinen auf dem Balkon. Hinunter in den Innenhof darf keiner der rund 70 Bewohner, seit eine Corona-Infektion in dem Heim bekannt geworden ist. Umso mehr möchte Franz Kießling, Vorsitzender der AWO Göggingen, sie mit einem Konzert aufmuntern.

Mit weiteren Kollegen der AWO in Haunstetten und Königsbrunn hat der Vorsitzende das Orgelkonzert organisiert und Bruno Ardelt als Künstler engagiert. Der Kontakt bestand seit einem Sommerfest von vor zwei Jahren. „In den nächsten Tagen wird an weiteren Einrichtungen der AWO Schwaben ein Orgelkonzert stattfinden.“ Die Idee hatte sich bei den 20 Einrichtungen unter anderem in Aichach und Ichenhausen schnell verbreitet und stieß auf positive Resonanz.

Für Ardelt sind Auftritte wie diese keine Seltenheit. „Ich spiele regelmäßig in Behinderteneinrichtungen und für Bedürftige.“ Aber auch für Geburtstage und Trauerfeiern ist Ardelt gefragt.

Er ist nicht der Einzige, der während der Ausgangsbeschränkungen vor Seniorenheimen spielt. Josef Diebold, Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbands, hat in Pfersee vor dem AWO-Seniorenheim gespielt – mit der historischen Orgel, mit der er normalerweise auf dem Osterplärrer gespielt hätte. „Es war sehr emotional. Die Menschen haben geklatscht und konnten sogar mitsingen.“ Rund 50 Bewohner lauschten dem zweistündigen Konzert aus ihren Zimmern. Aufgrund der positiven Resonanz plant Diebold weitere Konzerte vor Seniorenheimen – solange das Wetter mitspielt. (mells)

