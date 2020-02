17:01 Uhr

Orkan "Sabine": Teil der Bahnhofstraße bleibt länger gesperrt

Der Sturm hat einen Teil des Daches der Viktoria-Passage aufgestellt. Die Situation ist gefährlich. Ein Abschnitt der Straße ist weiterhin abgeriegelt. Wie es weiter geht.

Von Ina Marks

Für weitreichende Konsequenzen hat der Orkan "Sabine" in Augsburg in der Bahnhofstraße gesorgt: Ein Teil der Straße wird bis in die nächste Woche hinein gesperrt bleiben. Das Problem ist das beschädigte Dach auf dem Gebäude der Viktoria-Passage, das ein Sicherheitsrisiko darstellt. Von der Sperrung sind nicht nur Passanten und der öffentliche Nahverkehr betroffen, sondern auch der Einzelhandel.

Sturmtief „Sabine“ hatte am Montag mit kräftigen Böen ein 15 Quadratmeter großes Teil des Zinkblechdachs auf der Viktoria-Passage aufgeworfen. Es konnte bislang nur provisorisch gesichert werden. Die Stadt will die mögliche Gefahr herabstürzender Teile beseitigen, bevor die Straße wieder für Fußgänger und Straßenbahnen freigegeben wird. Deshalb bleibt die Straße vorerst gesperrt.

Das Dach ist derzeit provisorisch gesichert. Bild: Bernd Hohlen

Eine Sicherheitsfirma kontrolliert derzeit vor Ort, dass sich niemand in die Gefahrenzone begibt. Nach Angaben der Stadt wird die westliche Bahnhofstraße zwischen Eisdiele „Santin“ bis zur Viktoriastraße für mehrere Tage gesperrt und die Viktoria-Passage eingerüstet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mittwoch, 19. Februar, dauern.

Am "Peek & Cloppenburg"-Gebäude in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs hat der Sturm ein Blechdach so sehr beschädigt, dass ein Teil davon herabzustürzen droht. Video: Ina Marks

Von der Sperrung ist auch der Einzelhandel betroffen, wie etwa das Modehaus Peek und Cloppenburg. Der Modeladen ist derzeit geschlossen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg will alle betroffenen Gewerbetreibenden demnächst über mögliche Zugänge informieren. So wird etwa ab der Eisdiele „Santin“ bis zum Eingang von P&C ein eigener Fußgängertunnel gebaut. Er soll voraussichtlich ab Mittwochnachmittag, 12. Februar, zur Verfügung stehen. Der Weg vom Bahnhof in die Bahnhofstraße wird ausgeschildert. Er führt über die Halderstraße durch die Hübnerstraße in die Bahnhofstraße Richtung Innenstadt.

Teilsperrung nach Orkantief wirkt sich auf Augsburgs Nahverkehr aus

Die Teilsperrung wirkt sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. In dieser Zeit können die Straßenbahnen der Linien 3, 4 und 6 nicht zum Hauptbahnhof fahren. Wie die Stadtwerke informieren, werden die Linien 3 und 4 am Königsplatz verknüpft. Die Linie 6 fährt stadteinwärts ab der Haltestelle Gärtnerstraße über die Maxstraßen-Route über Margret, St. Ulrich und Moritzplatz zum Kö. Stadtauswärts fährt die Linie 6 über die gewohnte Trasse.

Die Bahnen halten am Königsplatz am Bahnsteig der Linie 2, die wie gewohnt verkehrt (Bahnsteige B1 und B2). Die Straßenbahnen können nur im Siebeneinhalb-Minuten-Takt fahren. Der Hauptbahnhof ist mit den Buslinien 22, 23 und der Ersatzbuslinie B3 angebunden. Außerdem fährt die Buslinie 41 von den Bahnsteigen C1 und C2 ab Kö zum Hauptbahnhof und wendet dort.

35 Bilder Bilder: So wütete Orkantief "Sabine" in Augsburg Bild: Silvio Wyszengrad, Ina Marks, Berufsfeuerwehr Augsburg, Bernd Hohlen

So geht es Augsburger Zahnarzt nach dem Sturm

Wen der Schaden auf dem Dach buchstäblich eiskalt erwischt hat, ist Zahnarzt Herbert Sirch und sein Team. Sirchs Praxis ist seit 35 Jahren in dem betroffenen Gebäude in der Viktoria-Passage untergebracht. Die Räume befinden sich im obersten Stock, direkt unter dem Dach. Seit Montag kommt sich der Mediziner vor wie in einem Zelt. Seitdem das Blechdach beschädigt wurde, liegen seine fünf Dachluken frei. Jede ist 1,50 auf 1,50 Meter groß. „Zwar sind die Luken mit Planen abgedeckt, aber es zieht die Wärme raus und jeder Windstoß macht Lärm“, sagt der Zahnarzt. Bei Regen laufe das Wasser die Wände herunter. Eine seiner Mitarbeiterinnen stünde jetzt noch unter Schock.

„Mit einem riesigen Schlag hat es die Dachhaube und die Luken weggerissen. Sie hatte in dem Moment Todesangst.“ Nun sei man dabei, in der Praxis so gut es geht aufzuräumen. Patienten können erst einmal nicht behandelt werden. Sirch will gar nicht daran denken, wie lange es dauert, bis nicht nur das Dach repariert, sondern auch die Praxis renoviert ist. Überall liege Dreck und das Parkett sei zerkratzt.

Schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite herrscht in der Augusta-Apotheke ebenfalls ungewollte Ruhe nach dem Sturm. Filialleiter Zeljko Dlesk berichtet, dass kaum Kunden den Weg in seine Apotheke fänden. Denn der Haupteingang zur Apotheke liegt direkt im abgesperrten Bereich der Bahnhofstraße. Den Umweg, um über eine seitliche Passage in das Geschäft zu gelangen, nähmen viele nicht in Kauf. „Natürlich bricht uns gerade auch die Laufkundschaft weg“, meint Dlesk.

Lose Dachziegel und umgestürzte Bäume nach Orkan "Sabine" in Augsburg

Polizei und Feuerwehr hatten am Dienstag im ganzen Stadtgebiet weiterhin viel zu tun. Die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord rückten allein in der Nacht in ihrem Einsatzgebiet zu 24 Einsätzen aus. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume. In einigen Firmen kam es zu Fehlalarmen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin könne es dazu kommen, wenn die Alarmanlagen auf Bewegungen reagieren.

Die Feuerwehr sichert am Dienstag lose Dachziegel auf einem Haus in der Volkartstraße. Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

Die Feuerwehr war am Dienstag bis Nachmittag im Stadtgebiet 27 Mal im Einsatz. Oft wurden die Helfer wegen loser Dachziegel gerufen, wie etwa am Jakobertor oder bei einem Gebäude in der Volkhartstraße. In der Provinostraße war ein Baum auf zwei Autos gefallen. In Göggingen krachte ein Baum auf ein Haus. Manche Straßen und Gehwege waren wegen Starkregens überflutet. Die Wellenburger Allee, die am Montag aus Sicherheitsgründen gesperrt worden war, war am späten Dienstagvormittag wieder freigegeben. Friedhelm Bechtel, Sprecher der Berufsfeuerwehr, rät Hausbesitzern, sich bei möglichen Schäden am Dach an Dachdeckerfirmen zu wenden. Drohen Dachziegel auf die Straße zu fallen, solle man den Notruf 112 wählen. „Lieber einmal zu viel als zu wenig. Wir entscheiden dann, was wichtig ist und was nicht“, sagt Bechtel.

Im Augsburger Wald hat der Sturm ebenfalls seine Spuren hinterlassen. „In allen Augsburger Forstrevieren, also inklusive Außenreviere, ist mit einer Schadholzmenge von etwa 10 000 Festmetern zu rechnen“, informiert Bürgermeisterin Eva Weber. Im Augsburger Siebentischwald seien nach ersten Schätzungen etwa 1500 bis 2000 Festmeter Holz gefallen. Ein Festmeter entspricht in etwa einem Kubikmeter fester Holzmasse.

Die Forstverwaltung rät aktuell noch immer von Waldspaziergängen ab, auch in den kommenden Tagen. Einige umgefallene Bäume blockieren noch Wege. Trotz nachlassender Windgeschwindigkeiten könne es durch herunterfallende Äste und abknickende Bäume immer noch gefährlich werden.

In Göggingen fiel dieser Baum durch Orkantief "Sabine" auf ein Haus. Bild: Silvio Wyszengrad





Was die Einsatzkräfte der Polizei, Freiwilligen Feuerwehren, Werkfeuerwehren und der Berufsfeuerwehr allein am Montag leisten mussten, belegt eine Zahl. Im gesamten Leitstellengebiet wurden am Montag über 600 Einsätze verzeichnet. Zum Teil liefen 190 Einsätze gleichzeitig.

Wegen "Sabine" rückte die Feuerwehr auch zum Jakobertor aus. Video: Ina Marks

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen