Orkantief "Sabine": Feuerwehren und Polizei rücken weiterhin aus

Sturm "Sabine" hält die Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Polizei auch in der Nacht auf Dienstag weiter in Atem.

Von Ina Marks

Auch in der Nacht auf Dienstag hat sich Orkantief "Sabine" weiter über Augsburg ausgetobt. Zum Teil gewitterte es sogar. Helfer von Feuerwehren und Polizei waren und sind weiterhin im Einsatz. Die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord fuhren nachts zu 24 Einsätzen. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume. In einigen Firmen kam es zu Fehlalarmen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin könne es dazu kommen, wenn die Alarmanlagen auf Bewegungen reagieren. Bei Meitingen fuhr ein Autofahrer gegen einen Baum, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Sturm Sabine entwurzelt Bäume in Augsburg

Auch die Feuerwehren rückten nachts nach dem Starkregen, der eingesetzt hatte, wegen zum Teil überschwemmter Gehsteige oder Straßen aus. Am Morgen als es hell wurde, wurden die Auswirkungen des Sturms teils erst sichtbar. Wie Friedhelm Bechtel von der Berufsfeuerwehr Augsburg erzählt, fiel etwa in der Provinostraße ein Baum auf zwei Autos. In Göggingen krachte ein Baum auf ein Haus.

Am heutigen Dienstag müssen sich die Einsatzkräfte noch einmal um das Gebäude in der Bahnhofstraße kümmern, in dem Peek & Cloppenburg und Viktoriapassage untergebracht sind. Dort hatte gestern der Sturm ein Teil des Daches buchstäblich hochgehen lassen. Laut Bechtel gelang es am Montag bei dem orkanartigen Böen nicht, das Dach mit einer Plane zu sichern.

Deshalb werden wohl heute noch einmal die Höhenretter der Berufsfeuerwehr eingesetzt, die die Dachdecker sichern sollen. Das Dach muss entfernt werden. Die Tramlinien 3, 4 und 6 können deshalb weiterhin nicht zum Hauptbahnhof fahren. Sie wenden am Königsplatz, zum Hauptbahnhof kommen Fahrgäste mit den Linien 22, 23 und B3.

Am "Peek & Cloppenburg"-Gebäude in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs hat der Sturm ein Blechdach so sehr beschädigt, dass ein Teil davon herabzustürzen droht. Video: Ina Marks

Über 600 Einsätze wegen "Sabine" allein am Montag

Die Linien 3 und 4 werden laut Stadtwerken am Königsplatz verknüpft, die Linie 3 aus Haunstetten fährt ab dem Kö als Linie 4 weiter nach Oberhausen und umgekehrt. Für die Linie 3 nach Stadtbergen gibt es ab Königsplatz Ersatzbusse. Die Linie 6 schließlich fährt stadteinwärts ab der Haltestelle Gärtnerstraße über die Maxstraße zum Kö. Stadtauswärts nimmt sie die gewohnte Trasse. Wegen der Veränderungen verkehren die Straßenbahnen am Dienstag nur im Siebeneinhalb- statt im gewohnten Fünf-Minuten-Takt.

Was die Einsatzkräfte der Polizei, Freiwilligen Feuerwehren, Werkfeuerwehren und der Berufsfeuerwehr allein am Montag leisten mussten, belegt eine Zahl. Im gesamten Leitstellengebiet wurden am Montag über 600 Einsätze verzeichnet. Zum Teil liefen 190 Einsätze gleichzeitig.

Alle aktuellen Infos zum Orkantief "Sabine" erfahren Sie hier in unserem Liveblog.

