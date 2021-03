vor 48 Min.

Osterferien: Diese Baustellen in Augsburg behindern den Verkehr

In den Osterferien stehen in Augsburg mehrere Baustellen an.

Mehrere Baustellen in Augsburg schränken in den Osterferien den Straßenverkehr ein. Wo es zu Beeinträchtigungen für Fußgänger, Rad- und Autofahrer kommt.

Mit Beginn der Osterferien wird die Rosenaustraße zu einer Einbahnstraße Richtung Norden. Grund sind Spartenarbeiten der Stadtwerke im Zuge des Bahnhofsumbaus, teilt die Stadt mit. Während der Ferien entfällt die Rechtsabbiegerspur Richtung Pferseer Unterführung. Es sind diverse Umleitungen ausgeschildert.

Für den Abriss und Neubau der Holzbachbrücke wird in der Nacht auf Mittwoch, 31. März, die Verkehrsführung am Verbindungspunkt zwischen der Rosenaustraße und der Bgm.-Ackermann-Straße geändert. Für den motorisierten Verkehr bleiben alle Fahrbeziehungen bestehen. Für den Fuß- und Radverkehr gibt es Umleitungen.

Verkehr: Wo in den Osterferien Baustellen in Augsburg den Verkehr behindern

In der Bergheimer Straße (Inningen) kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Stadtwerke erneuern zwischen Tiberiusstraße und Zur Inninger Mühle Wasserleitungen. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist meist gewährleistet.

In der Stenglinstraße führen die Stadtwerke ab Montag Gleisbauarbeiten und eine Haltestellensanierung durch. Auch in der Ulmer Straße finden Arbeiten am Gleis statt. Dies hat einen Linienabbruch ab der Haltestelle Kriegshaber Mitte zur Folge. Zwischen Kriegshaber und der Endhaltestelle Augsburg West P&R werden Ersatzbusse der Linie B2 eingesetzt.

In Lechhausen in der Meraner Straße, Höhe Restaurant Shing-Shong, wird ein Gasanschluss eingerichtet. Während der Osterferien entfällt in beide Fahrtrichtungen in dem Bereich je eine Spur. Ebenfalls in der Meraner Straße wird beim Neubau Waschwelt ein Gasanschluss verlegt. Nach Angaben der Stadtwerke steht für den motorisierten Verkehr in dem Bereich sechs Tage lang nur eine Spur zur Verfügung.

Bauarbeiten auch in der Augsburger Innenstadt

Auf Höhe der Landsberger Straße 15 in Haunstetten wird während der Ferienzeit ein Gasanschluss eingerichtet. Für die Arbeiten wird die Fahrbahn beidseitig verengt und das Linksabbiegen in die Weststraße ist nicht mehr möglich.

Am Montag beginnen die Stadtwerke mit den Vorbereitungen für eine Baumaßnahme im Bereich „Am Pfannenstiel“. Mit Verkehrsbehinderungen ist ab dem Baubeginn am 6. April zu rechnen. Um neue Fernwärmeleitungen zu verlegen, wird die Straße abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Der Zugang zu den angrenzenden Häusern und die Zufahrt zu den Grundstücken werden mit Ausnahme kurzer Unterbrechungen gewährleistet sein. (AZ)

