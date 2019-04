vor 43 Min.

Park für junge Leute und ältere Semester

Der Erlebniswert der Lechauen soll weiter steigen. Ordnungsreferent Dirk Wurm will in einer Bürgerwerkstatt den Grünstreifen zwischen Schillstraße und Lech für junge und ältere Bürger zu einem Erholungsraum entwickeln.

Von Silvia Kämpf

Für Kinder- und Jugendliche, aber auch für ältere Semester will Ordnungsreferent Dirk Wurm einen Mehrgenerationen-Park im Lechhauser Grießle entlang der Schillstraße entwickeln. Deshalb will der Kommunalpolitiker zusammen mit Anwohnern eine Bürgerwerkstatt ins Leben rufen, die sich mit dem Gelände zwischen Birkenauschule und Lech befasst. Gemeinsam will man herausfinden, was westlich des künftigen Flößerparks nötig ist, um einen Erholungs- und Ruhebereich für die Bewohner Lechhausens zu schaffen.

Schon im Sport- und Bäder-Entwicklungsplan der Stadt ist diese Idee in Grundzügen verankert. Im Herbst dieses Jahres soll nach Auskunft des Ordnungsreferenten ein Spiel- und Sportfest im Grießle gefeiert werden. Auch die Entwicklung des Parks soll zum Erlebnis für Stadtteilbewohner werden.

Denn nach Darstellung des Sozialdemokraten ist die Stadt derzeit an mehreren Stellen darum bemüht, den bevölkerungsreichsten Augsburger Stadtteil attraktiver zu gestalten. Östlich des Grießle-Parks soll sich mit dem Flößerpark bis Sommer ein weiterer Erlebnisbereich um den Wasserspielplatz entscheidend weiterentwickelt haben, bevor er mit dem Bau der Floßlände und damit einer Gastronomie in die entscheidende letzte Phase geht.

Auch der Streit um die Berechtigung des Marktsonntags am dritten Sonntag im Oktober nähert sich einem Ende. Neben der Pfarreiengemeinschaft St. Pankratius und Unsere Liebe Frau sprachen sich die Industrie- und Handelskammer (IHK), die City-Initiative, die Regio Augsburg Tourismus GmbH, der Handelsverband Bayern, das Marktamt und die Polizei dafür aus, dass eine Veranstaltung mit durchschnittlich 35000 Besuchern ihre Berechtigung hat, die Kirchweih im Stadtteil Lechhausen zumindest für einen Tag zu flankieren. Laut Ordnungsreferent Dirk Wurm soll das im Herbst für weitere zehn Jahre beschlossen werden.

