vor 35 Min.

Parken rund um die Messe wird zur Herausforderung

Der FC Bayern wird am Samstag in Augsburg vielleicht Meister, gleichzeitig startet die Augsburger Frühjahrsausstellung. Gibt es genug Parkplätze?

Von Michael Hörmann

Bei der Pressekonferenz zur Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) war das Szenario vergangene Woche bereits beschrieben worden: Wenn am kommenden Samstag, 7. April, die afa startet, könnte ebenfalls an diesem Tag der FC Bayern München im Augsburger Fußballstadion den deutschen Meistertitel perfekt machen. So ist es nun eingetreten. Für Augsburg wird es somit ein ereignisreicher Tag, da zumindest Fußball-Deutschland auf die Begegnung in der WWK-Arena blickt.

Die Verbindung zwischen afa und Fußballspiel bereitet aber jetzt doch noch einiges Kopfzerbrechen. Denn noch ist nicht geklärt, wie die Parkplatzregelung an diesem Samstag konkret aussieht. Normalerweise dient ein Teil der Messeparkplätze als Parkmöglichkeit für Fußballfans, die mit einem Bus-Shuttle dann ins Stadion gebracht werden. Gut möglich, dass diese Parkplätze nun aber für die afa benötigt werden. Die afa wird vom Unternehmen AFAG organisiert. Sprecher Winfried Forster ließ über die Osterfeiertage ausrichten, dass man wohl am Dienstag eine Entscheidung treffen werde.

Keine neue Konstellation

Ganz neu ist die Konstellation übrigens nicht: Bereits vor vier Jahren kam es an einem Samstag zu einer vergleichbaren Überschneidung von afa und einem FCA-Spiel gegen Bayern. Damals sah die Regelung wie folgt aus: Für FCA-Fans gab es keine Parkplätze am Messezentrum und keinen Shuttleservice. Für Heimfans stand dann der Betriebsparkplatz der Firma Fujitsu an der Bürgermeister-Ulrich-Straße zur Verfügung. Für Gästefans wurde der Parkplatz einer ehemaligen Ziegelei an der Hohenstauffenstraße im Stadtteil Inningen reserviert. Von dort aus fuhr ein Shuttleservice zur Arena. Vielleicht schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer: Das große Verkehrschaos von Fußballfans und Messebesuchern blieb am 5. April 2014 aus. Auf der B17 staute es sich allerdings in den Nachmittagsstunden – wie eigentlich immer bei FCA-Heimspielen.

Ähnlich wie im Jahr 2014 wird auch für kommenden Samstag ortskundigen Besuchern des FCA-Spiels und der Frühjahrsausstellung empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Es gibt eigens eine Tramlinie (Linie 9) zur Messe und eigens eine Stadionlinie (Linie 8).

