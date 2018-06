26.06.2018

Parkplatz nicht geeignet

Kinderschutzbund zur Flohmarkt-Absage

Weil am 14. Juli im Rosenaustadion ein Freundschaftsspiel des FC Augsburg stattfindet, hat die Stadt ihre Zusage an den Kinderschutzbund zurückgezogen: Der Kinder-Flohmarkt kann dort nicht stattfinden. Eine Ausweichstätte auf dem Platz vor der Erhard-Wunderlich-Halle lehnte der Kinderschutzbund ab. „Wir haben lang diskutiert, haben uns aber dagegen entschieden“, so die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, Angela Dömling. Der Platz sei im Gegensatz zum Stadion nicht abschließbar, was einen Aufbau am Vortag unmöglich mache. Da der Parkplatz als Ausstellungsfläche genutzt wird, seien zudem Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche zu befürchten. Ausschlaggebend für die Absage sei letztendlich der Sicherheitsaspekt. „Die angrenzenden Straßen sind für Kinder ein Risiko“, sagt sie. Nächstes Jahr will der Kinderschutzbund den Flohmarkt wieder ausrichten – im Rosenaustadion. (tifr)

