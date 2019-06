20:24 Uhr

Partybereit trotz Regen: So läuft der erste Tag beim Modular-Festival

Bereit für das Modular 2019: Am Donnerstag ist das Festival in Augsburg gestartet.

Das Modular 2019 ist am Donnerstag gestartet - erstmals aus dem Gaswerkareal. So feiern die Besucher am ersten Tag des Festivals in Augsburg.

Tapfer sind sie, die Modularfans. Schon den Regen haben sie unter Regenponchos ertragen. Aber kaum ist es trocken, sind sie partybereit. Tanzen auf der Lichtung, wo unter anderem Roy-Preisträger Jürgen Branz House-Tracks auflegt, und lauschen Blinker am Kessel. Der Mannheimer mit dem pinken Iro fragt: „Ist es laut genug?“ Und singt dann vom Wassereis. Es ist da schon wieder so heiß, dass man Lust darauf bekommt.

Drinnen in der Bühne im Ofenhaus ist es sowieso trocken. Wo sonst Kunst brav auf dem Theatersessel sitzend konsumiert wird, tanzen zu Mola aus München alle zwischen den Stühlen: Rockgesang, Synthesizersounds, die Münchnerin leuchtet ganz in Weiß von der Bühne. Und als das Licht wieder angeht, sind die Fans begierig zu erfahren: „Ob es draußen wohl noch regnet?“ Nein, die Sonne ist da.

Auf der Bühne im Park predigt Antifuchs die Anti-Attitüde – und will die Mittelfinger der Besucher sehen. Die Berlinerin macht den Hip-Hop-Fans auf dem Gelände Appetit auf mehr Rap.

Bonaparte am Kessel setzt noch einen drauf: Er schreit sogar „Anti Anti“, doch bei ihm steckt Punk-Haltung dahinter. Mit seiner Band rockt der Schweizer der Abendsonne entgegen. Und es fühlt sich gut an auf diesem Modular, auf dem so vieles neu ist.

