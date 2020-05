14:00 Uhr

Partybesucher verstecken sich vor Polizei auf dem Dach

Zehn Leute haben in einer Wohnung in der Innenstadt eine Party gefeiert, was derzeit wegen Corona verboten ist. Als die Polizei kam, flüchteten sie auf ein Dach.

Zu einer Wohnung in der Innenstadt wurde eine Polizeistreife am Samstag gegen 5.30 Uhr gerufen. Nachbarn hatten sich von lauter Musik gestört gefühlt, die offenbar seit Freitagabend durchgehend zu hören war. Als die Polizisten eintrafen, wurde ihnen die Haustür nicht geöffnet. Stattdessen versteckten sich mehrere Personen auf einem angrenzenden Dach.

Erst nach mehrfacher Ansprache konnten die Menschen dazu bewegt werden, sich vom rutschigen Dach zurück in die Wohnung zu begeben und die Tür zu öffnen, heißt es im Polizeibericht.

Letztendlich hielten sich in der Wohnung zehn Partybesucher im Alter zwischen 24 und 36 Jahren auf. Die Party wurde aufgelöst. Neun Gäste aus jeweils verschiedenen Hausständen mussten nach Hause gehen. Sie alle erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (ina)

Themen folgen