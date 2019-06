vor 39 Min.

Passanten beschimpfen Wasserretter im Einsatz

Zwei Mal innerhalb weniger Tage mussten die Helfer an den Lech in Augsburg ausrücken. Einer erzählt nun, was er sich dort von Unbeteiligten alles anhören musste

Von Jörg Heinzle

Zwei Mal innerhalb von wenigen Tagen hatten die Wasserretter aus dem Raum Augsburg einen Großeinsatz am Lech. An Christi Himmelfahrt suchten sie nach einem Mann, der sich an der Staustufe 23 offensichtlich mit Selbsttötungsabsicht in den Fluss gestürzt hatte. Am Sonntag mussten die Helfer von Wasserwacht und DLRG dann ausrücken, weil ein 16-Jähriger beim Schwimmen abgetrieben worden ist. Beide sind seither vermisst. An Tagen, an denen andere die freie Zeit genossen haben, war Armin Voß, technischer Leiter bei der Lebens-Rettungsgesellschaft DLRG daher gleich zwei Mal im Einsatz. Wie viele andere Ehrenamtliche auch. Was ihn ärgert: Für seinen Einsatz musste er sich auch noch von Passanten beschimpfen lassen.

Armin Voß musste am Himmelfahrtstag mit dem DLRG-Einsatzfahrzeug auf dem Lechdamm südlich des Kuhsees fahren. Es eilte, denn es ging bei der Suche nach dem im Lech vermissten Mann um Leben und Tod. Er sei flotter gefahren, aber nicht gerast. Deshalb hinterließ sein Fahrzeug eine Staubwolke auf dem Kiesweg. Ein Radfahrer zeigte ihm deshalb den Vogel, ein anderer Passant machte die „Scheibenwischer“-Geste.

Als wegen der Suchaktion zeitweise der Übergang über den Hochablass gesperrt wurde, ließen Passanten den Frust darüber, dass sie nun einen Umweg machen mussten, auch an den Helfern raus. Ein Mann habe sie lautstark beschimpft, erzählt Armin Voß. Auch Worte wie „Deppen“ hätten sie sich anhören müssen. Voß, der einen erheblichen Teil seiner Freizeit für die Arbeit bei der DLRG aufbringt, findet es bedauerlich, dass es Menschen gibt, die offenbar nicht weiter nachdenken, wenn sie durch einen laufenden Einsatz behindert werden. „Eine Absperrung wird ja nicht ohne Grund gemacht“, sagt Armin Voß. „Manche denken auch nicht daran, dass sie selbst mal in Not geraten können und sie dann froh sind, wenn ihnen geholfen wird.“

Am Sonntag während der Suche nach dem 16-jährigen Jugendlichen sei es besser gewesen, da habe niemand über den Einsatz geschimpft, sagt Armin Voß. Allerdings gab es an der Autobahnbrücke Szenen, über die sich die dort eingesetzten Polizeibeamten ärgerten.

Zeitweise wurde der Rad- und Fußweg unter der Brücke gesperrt, damit Taucher von dort aus ins Wasser steigen und den vermissten Schwimmer suchen konnten. Doch längst nicht alle hielt das rot-weiße Band mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ wirklich ab. Einige fragten und konnten dann zeitweise auch durch. Mehrere Radfahrer aber hoben das Band einfach an und fuhren oder schoben ihr Rad schnell unten durch. Polizeisprecher Siegfried Hartmann sagt, es komme leider immer wieder vor, dass Passanten Absperrungen der Polizei ignorieren. Die meisten hielten sich zwar daran. Aber der andere Teil sorge eben dafür, dass Beamte dann eine Absperrung bewachen müssten, anstatt beim eigentlichen Einsatz sinnvoll helfen zu können.

Die Suche nach dem vermissten 16-Jährigen wird indes erst einmal nicht wieder aufgenommen. „Wir müssen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er nicht mehr am Leben ist“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Ob es bei niedrigerem Wasserstand womöglich noch einmal eine Suchaktion geben könnte, müsse zu gegebener Zeit entschieden werden. Dass sich die Kriminalpolizei um den Fall kümmert, ist Routine. Bei vermissten Jugendlichen ist spätestens nach 24 Stunden stets die Kripo zuständig. Ermittelt werde wegen des Unglücksfalls aktuell aber gegen niemanden.

