00:32 Uhr

Passanten werden in der City befragt

Ergebnisse dienen dem Handel

Seit 2012 führt die Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl fur Humangeographie der Universitat Augsburg einmal pro Jahr eine Passantenbefragung in der Augsburger Innenstadt durch. Hierbei werden durch die Geographiestudierenden rund 1000 Personen nach ihren Besuchsgründen, dem Einkaufsverhalten und Verbesserungsvorschlägen für die Innenstadt befragt, erläutert Bürgermeisterin Eva Weber (CSU). Insgesamt wurden seit 2012 fast 10000 Personen befragt. Auf dieser umfassenden Datengrundlage lassen sich aussagekräftige Zeitreihen erstellen und Veränderungen ablesen. Die Befragungsergebnisse liefern der Stadt Erkenntnisse über die subjektive Wahrnehmung der Besucher und bilden somit eine solide Diskussionsgrundlage für die strategische Innenstadtentwicklung. In Zeiten des wachsenden Onlinehandels und des sich verändernden Kundenverhaltens werde es immer wichtiger, die Einkaufsinnenstadt möglichst vital und lebendig zu halten, so Eva Weber.

Die Befragung ist für den Zeitraum von Donnerstag, 13. Juni, bis Samstag, 15. Juni, geplant. Bei schlechter Witterung vom 27. bis 29. Juni. Sie wird im Bereich der Fußgängerzone, der Altstadt und der City-Galerie stattfinden. (AZ)

Themen Folgen