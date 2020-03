Patientin arbeitet in Augsburg: Wie das Coronavirus den Alltag bestimmt

Plus Eine der Erkrankten arbeitet in Augsburg – mit Folgen für den Betrieb. Ein Kinderarzt, ein Schulleiter und eine Sprecherin der Uniklinik erzählen, wie sie aktuell handeln.

Eine der bisher bekannten Coronavirus-Patienten arbeitet in Augsburg. Wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf Anfrage mitteilte, sei eine Frau, die am Standort in der Stadt beschäftigt ist, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin habe die Bundesanstalt das Gesundheitsamt eingeschaltet und ihre Mitarbeiter am Mittwoch vorübergehend vom Dienst freigestellt, heißt es. Das Gesundheitsamt arbeite nun daran, Kontakt zu allen Beschäftigten der Bundesanstalt in Augsburg aufzunehmen. Die Patientin selbst kommt nicht aus Augsburg.

Eine Coronavirus-Patientin arbeitet in Augsburg bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Einige Mitarbeiter dort müssen nun zuhause bleiben. Bild: Silvio Wyszengrad

Einige der Mitarbeiter des Augsburger Standortes müssen derzeit zu Hause bleiben. Für 16 Mitarbeiter sei eine Quarantäne angeordnet worden. Den Großteil der Mitarbeiter habe das Gesundheitsamt bereits erreicht. „Ziel ist es, zu klären, ob und inwiefern diese Kontakt zu der positiv getesteten Mitarbeiterin hatten.

Auf Grundlage dieser Angaben entscheidet das Gesundheitsamt über die weiteren Maßnahmen in jedem Einzelfall - und damit auch darüber, ob bzw. wann die Beschäftigten ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können“, teilt die Pressestelle der Immobilienanstalt weiter mit. Die von der Quarantäne nicht betroffenen Beschäftigten konnten nach Mitteilung des Gesundheitsamtes die Arbeit wieder aufnehmen, dementsprechend sei der Dienstbetrieb am Standort in Augsburg Donnerstag wieder angelaufen.

Auch abseits der Quarantäne-Fälle bei der Behörde wirkt sich die Ausbreitung des Virus auf das tägliche Leben in Augsburg aus. Wir geben einen Überblick.

Kinderarzt: Bei dem Augsburger Kinderarzt Dr. Martin Lang kommt derzeit alles zusammen: die Erkältungswelle, die Grippe- und nun auch die Corona-Welle. „In dieser Jahreszeit ist üblicherweise immer viel los“, sagt Lang , der Landesverbandsvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte ist. Er mache sich aber jetzt schon Sorgen, dass die ärztliche Versorgung bei einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus überbelastet werde. Deshalb mahnt Lang zur Vorsicht und vor allem Umsicht. Ohne ein telefonisches Gespräch solle derzeit niemand seine Praxis besuchen. Corona-Verdachtsfälle testet er inzwischen auf dem Parkplatz im Hof der Praxis. „Entweder ich besuche die Familie zu Hause, oder ich mache einen Abstrich in ihrem Auto im Hof. Schließlich sollen die kritischen Fälle nicht in die Praxis kommen und dort womöglich noch jemanden anstecken“, betont er.

Andersrum will er auch Ansteckungen vermeiden. „Wir stehen mit dem Schulamt im Kontakt und wollen, dass eine Attestpflicht für die kommenden vier Wochen ausgesetzt wird“, sagt er. Auf solche Formalitäten könnte seiner Ansicht nach derzeit verzichtet werden. Er wolle keine Panik schüren, sondern für einen vorsichtigen Umgang sensibilisieren. „Wir haben die Vogel- und Schweinegrippe und die normale Grippe überstanden, wir werden auch Corona überstehen“, so Lang. Kinder gehörten im Normalfall nicht zu der besonders gefährdeten Zielgruppe, aber dafür womöglich die Großeltern, die sich viel mit ihren Enkeln beschäftigen. „Da muss man einfach aufpassen.“ Wenn sich das Coronavirus weiter ausbreite, dann habe er Ideen für weitere Maßnahmen. „In einer zweiten Stufe könnten wir die Vorsorgeuntersuchungen verschieben. Das müsste aber im Vorfeld mit den Behörden abgestimmt werden“, sagt Lang.

Schulen: Seit dem Ende der Faschingsferien hat Schuldirektor Dieter Fiedler und sein Team des Holbein-Gymnasiums eine Liste besonders im Blick: die der Risikogebiete, die das Robert-Koch-Institut ausgewiesen hat. „Diejenigen Schüler oder Lehrer, die sich in solch einem Gebiet aufgehalten haben, sollen erst einmal zu Hause bleiben. Dafür ist auch kein Attest nötig“, so Fiedler. Im Schulhaus wurden in den sanitären Einrichtungen Hygieneempfehlungen angebracht. Dennoch gebe es viele Unwägbarkeiten. In der kommenden Woche werden französische Gastschüler erwartet.

Auch in Augsburg bestimmt das Coronavirus den Alltag vieler Menschen. Bild: Alexander Kaya (Symbol)

„Hinter dem Austausch steht ein großes Fragezeichen“, sagt Fiedler , der bereits mit einer Absage der Franzosen rechnet. Holbein-Schüler würden wiederum dieses Jahr ihre Gastschüler in China besuchen. „Diese Reise wurde erst einmal auf Eis gelegt. Wir wollen abwarten, was passiert“, sagt Fiedler. Eine andere Schulgruppe befindet sich dagegen derzeit in Costa Rica. „Der Aufenthalt dort wird derzeit nicht als bedenklich eingestuft. Nachdem es bislang keine Vorgaben gibt, entscheiden wir von Fall zu Fall.“ Schulamtsdirektor Markus Wörle verweist darauf, dass Eltern und Schüler umfassend durch das Kultusministerium , Stadt und Bildungsreferat informiert worden sind. „Die Federführung und Verantwortung für die Augsburger Schulen liegt beim Gesundheitsamt der Stadt Augsburg , hier laufen alle relevanten Informationen und Meldungen zusammen“, sagt Wörle.

Im Uniklinikum werden Patienten mit Corona-Symptomen untersucht

Uniklinikum : In dem Großkrankenhaus gibt es derzeit folgende Vorgehensweise: Menschen, die als Corona-Verdachtsfälle gelten, kommen zwar über die Zentrale Notaufnahme ins Klinikum, sie bekommen aber von den Mitarbeitern dort einen Mundschutz – und werden dann über die Fahrzeughalle in eine weit hinten liegende Kabine geleitet, wie Klinikumssprecherin Ines Lehmann erklärt. „In diesem gesamten Bereich herrscht kein Durchgangsverkehr.“ In der Kabine werden die Menschen dann von Mitarbeitern in Schutzkleidung untersucht. Als Verdachtsfall gilt, wer entsprechende Symptome zeigt und sich zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu infizierten Menschen hatte.

Zahlenmäßig erfasst werden diese Verdachtsfälle nicht, die große Masse sei es aber nicht, heißt es vom Klinikum. Es seien im Krankenhaus bislang zwei bestätigte Verdachtsfälle aufgenommen worden – jene Bürger aus dem Landkreis Augsburg , über die das Landratsamt am Mittwoch informierte. Die meisten Patienten, die im Klinikum in Quarantäne sind, seien an Influenza erkrankt, also der klassischen Grippe.

Für den Fall, dass sich das Coronavirus auch in Augsburg selbst ausbreitet und das Klinikum weitere Patienten isoliert behandeln muss, stehen 21 Isolierzimmer mit Doppeltüren und Schleuse zur Verfügung, so Lehmann. „Bei steigendem Bedarf könnten wir die Kapazitäten erhöhen.“

