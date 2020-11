vor 3 Min.

Pech gehabt: Dieb verliert auf der Flucht seinen Ausweis

Ein 31-Jähriger wollte in einem Supermarkt offenbar Drogerieartikel stehlen. Doch dabei ging alles gründlich schief.

Zunächst scheiterte der Ladendieb bereits an der Aufmerksamkeit des Detektivs in dem Supermarkt in der Reichenberger Straße in der Innenstadt. Dieser konnte am Samstag gegen 16.30 Uhr den 31-Jährigen dabei beobachten, wie er mehrere Drogerieartikel auspackte und anschließend die leeren Verpackungen wieder zurücklegte.

Als der Detektiv den Mann ansprach, flüchtete dieser. Dabei verlor er ausgerechnet seinen Ausweis. Der flüchtige Täter konnte laut Polizei schnell identifiziert werden. Der Beuteschaden ist noch nicht bekannt. (ina)

