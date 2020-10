vor 32 Min.

Personenkontrolle eskaliert: Mann verletzt zwei Polizisten

Ein Mann hat am Augsburger Hauptbahnhof Reisende belästigt. Als die Polizei ihn kontrolliert, wird er aggressiv.

Bahnmitarbeiter haben am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr die Bundespolizei verständigt, da ein Mann am Hauptbahnhof Reisene belästigte. Die Beamten trafen im Warteraum des Bahnhofes den Mann an, der laute Musik abspielte. Als sie den 45-Jährigen kontrollierten, widersetzte sich dieser und wurde nach Angaben der Polizei aggressiv. Die Beamten mussten ihn fesseln. Dabei verletzte er beide Polizisten mit Tritten und Schlägen und griff der Beamtin gezielt in den Unterleib.

Es mussten mehrere Polizeistreifen gerufen werden, um den Mann aufs Revier bringen zu können. Die Bundespolizistin wurde laut Polizeibericht im Gesicht verletzt, ihr Kollege erlitt eine Knieverletzung. Beide werden ärztlich behandelt und sind bis auf weiteres dienstunfähig. Gegen den 45-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, sexueller Belästigung und Widerstand sowie tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (cafe)

