Peta verleiht der Augsburger Mensa drei Sterne für vegane Gerichte

Plus Die Tierrechtsorganisation Peta kürt die vegan-freundlichen Speisen an der Universität Augsburg. Welche Angebote den Testern besonders positiv auffielen.

Die Mensa der Universität Augsburg wurde von der Tierrechtsorganisation Peta unter die „veganfreundlichsten Mensen Deutschlands“ gewählt. Augsburg wurde mit drei von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet. Und das sind die Angebote, die positiv auffielen.

Die Mensa an der Universität Augsburg, die vom Studentenwerk betrieben wird, bietet täglich zwei bis vier vegane Gerichte an, die auch von Nicht-Veganern verspeist werden – etwa einen indischen Wok oder eine spanische Paella. Zusätzlich gibt es ein rein pflanzliches Gemüse-Büfett. Schulungen zur veganen Ernährung sind in der Uni-Mensa Bestandteil der Personalentwicklung. Seit 2013 bietet die Mensa einen Aktionstag zum Weltvegantag am 1. November an.

Uni Augsburg ausgezeichnet: So bekommt man vegane Sterne für die Mensa

Bewertungskriterien für die vegan-freundlichsten Mensen 2019 waren laut Peta vor allem das tägliche Angebot an veganen Gerichten, die spezielle Schulung des Personals, das Angebot an Pflanzenmilch für den Kaffee, Aktionen zum Thema pflanzliche Ernährung sowie auch das Gesamtkonzept einer Mensa und deren Entwicklung über die Jahre.

In der Mensa der Uni Augsburg werden jeden Tag verschiedene vegane Speisen angeboten. Bild: Judith Roderfeld (Archiv)





Zum ersten Mal seit sechs Jahren vergab Peta im bundesweiten Ranking Fünf-Sterne-Auszeichnungen. Sie gingen an die Mensa des studierendenWERKs Berlin und die Mensa St. Paul des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg. Sie setzen jetzt auf eine rein vegane Verpflegung. Eine Vier-Sterne-Auszeichnung gab es dieses Jahr nicht. Die meisten bewerteten Mensen schnitten mit drei Sternen ab.

Nach Angaben der Tierrechtsorganisation werden rund 80 Prozent aller Studierenden in Deutschland täglich von 57 Studierendenwerken versorgt. Da vegane Mahlzeiten vermehrt feste Bestandteile der Ernährung junger Menschen seien, wachse ein solches Angebot in den Mensen und Cafeterien der Universitäten stetig.

