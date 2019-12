vor 40 Min.

Pfadfinder verkaufen Christbäume

Für die Jugendarbeit im Univiertel

Er ist in nunmehr seit fast 20 Jahren längst zur Tradition im Univiertel geworden – der Christbaumverkauf der Pfadfinder des DPSG-Stammes „Salomon Idler Univiertel“. Die Kinder und Jugendlichen verkaufen wieder über 100 Bäume – und zwar aus ökologischem Forstbau im Landkreis Schrobenhausen.

Das sei ein echtes Plus im Vergleich zu manchem Baum aus Skandinavien, wie die Pfadfinder in der Pfarrei Zum Guten Hirten betonen. Der Erlös ist auch in diesem Jahr wieder für die Jugendarbeit bestimmt.

Der Verkauf findet vor dem Pfarrhaus an der Salomon-Idler-Str. 12 statt. Geöffnet ist an den nächsten Wochenenden jeweils an den Freitagen von 16 bis 18 Uhr, an den Samstagen von 8 bis 14 Uhr und an den Sonntagen von 9 bis 13 Uhr. Und wer noch einen „Last-Minute-Christbaum“ braucht, hat an Heiligabend noch Gelegenheit zum Kauf – von 9 bis 12 Uhr. Die Pfadfinder bieten auch wieder einen besonderen Service: An den Samstagen und Sonntagen wird der Baum auf Wunsch im Univiertel nach Hause gebracht. (wer)