Pfersee: 15-Jähriger tritt an Autos Außenspiegel ab

Ein Jugendlicher hat in Pfersee an mehreren geparkten Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten. Anwohner und Zeugen riefen die Polizei.

Aufmerksame Anwohner und Zeugen haben am Sonntag gegen 20.15 Uhr die Polizei verständigt. Sie haben beobachtet, wie ein Mann in der Hessenbachstraße an Autos die Außenspiegel abgetreten hatte. Nach einer kurzen Fahndung wurde in unmittelbarer Umgebung ein 15-jähriger Augsburger festgenommen.

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Wie sich laut Polizei herausstellte, hatte der Auszubildende mindestens elf Fahrzeuge beschädigt. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich nach Angaben der Polizei im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen. Weitere mögliche Geschädigte sollen sich bei der Polizei unter 0821/323 2610 melden. (ina)

