Seitenscheiben von zwei Autos werden eingeschlagen

Unbekannte haben in Haunstetten und Pfersee die Seitenscheiben von geparkten Autos eingeschlagen. Jetzt wurden weitere Fälle bekannt.

Eingeschlagene Seitenscheiben an geparkten Autos beschäftigen derzeit die Polizei. Bereits in den vergangenen Tagen berichtet die Polizei über derartige Vorkommnisse in Haunstetten (Leonhard-Rucker-Straße) sowie in Pfersee (Uhlandstraße). Mittlerweile sei bekannt geworden, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch vier weitere Fahrzeuge in Pfersee angegangen und beschädigt worden sind, heißt es in einer weiteren Meldung.

Schaden pro Fahrzeug liegt bei rund 500 Euro

Die Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei in der Luitpoldstraße, der Leopoldstraße, der Chemnitzer Straße und der Droste-Hülshoff-Straße geparkt. Gestohlen wurde aus den Autos nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Nur in einem Fall entwendete der Täter oder die Täterin abgelegtes Kleingeld im niedrigen einstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden dürfte sich jeweils auf etwa 500 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (nist)