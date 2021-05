Wertgegenstände aus Auto in Pfersee geklaut

Eine Unachtsamkeit wurde zwei Männern in Pfersee zum Verhängnis. Sie hatten ihr Auto nicht abgesperrt.

Zwei Männer, die am vergangenen Donnerstag Arbeiten am Friedhof in der Stadtberger Straße ausführen sollten, hatten hierfür ihr Auto gegen 15 Uhr am dortigen Eingang geparkt. Als sie etwa eineinhalb Stunden später wieder zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrten mussten sie feststellen, dass ihre Wertgegenstände aus dem unversperrten Fahrzeug entwendet worden waren. Der Schaden wird auf circa 40 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der 0821/323 2610 zu melden. (nist)