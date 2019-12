Pfersee hat jetzt ein neues Ärzte-Zentrum

Plus Im neuen Ärztezentrum im Augsburger Stadtteil Pfersee ist Platz für zwölf Praxen. Die ersten Mieter sind jetzt eingezogen.

Augsburg hat ein weiteres Fachärztezentrum. Der zweiteilige Neubau mit einer Gesamtfläche von 6000 Quadratmetern bietet Platz für zwölf Praxen und steht im Sheridan-Park in Pfersee. Der Kemptener Immobilienunternehmer Walter Bodenmüller hat hierfür rund 30 Millionen Euro investiert. Nach knapp zweijähriger Bauzeit sind die ersten Mieter jetzt eingezogen. Bis zur offiziellen Eröffnung am 18. Januar sollen alle Praxen bezogen sein.

Ankermieter in dem Neubau in der Max-Josef-Metzger-Straße ist die orthopädische Arthroklinik. Sie hat ihren alten Standort in der Innenstadt aufgegeben und ist in die neuen Räumlichkeiten im Haus A des Komplexes gewechselt. Die Klinik hatte den Bau des Zentrums durch eine Anfrage selbst angestoßen. „Wir sind aus unseren alten Räumlichkeiten in der Halderstraße über die Jahre herausgewachsen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Jens Otto. Die Klinik ist mit 2000 Quadratmetern nun 500 Quadratmeter größer und verfügt laut Otto über modernstes medizinisches Equipment.

Neues Augsburger Ärztezentrum ist voll vermietet

Neben der Arthroklinik haben auch eine Allgemeinarztpraxis, eine Praxis für Physio- und Ergotherapie, ein Sanitätshaus sowie die zweite Filiale des Pferseer Apothekers Bernhard Koczian ihren Betrieb aufgenommen. Weitere Mieter, die erst in den nächsten Wochen einziehen werden, stammen aus den Bereichen Radiologie, Phlebologie, sowie Kieferchirurgie und -orthopädie. Das Ärztezentrum ist laut Sebastian Maurus von der Immodocs GmbH voll vermietet.

Die Firma war an der Projektentwicklung beteiligt und kümmert sich um die Vermietung der Flächen. Ziel sei es gewesen, ein möglichst breites Spektrum medizinischer Leistungen an dem Standort zu bündeln, erklärt Maurus. Dadurch ergäben sich Synergieeffekte, die Arbeitsabläufe in den Praxen optimieren und die Versorgungsqualität für Patienten erhöhen. „Im Optimalfall befinden sich jetzt alle für die Behandlung des Patienten relevanten Akteure unter einem Dach“, so Jens Otto von der Arthroklinik. Also zum Beispiel vom Hausarzt, über Orthopäden, zum Radiologen, zur Physiotherapie und vielleicht noch zum Sanitätshaus und zur Apotheke – und die Beteiligten stehen dabei im Austausch miteinander.

Wer mit Bus und Tram kommen will, hat es noch schwer

Patienten profitierten laut Sebastian Maurus auch von der guten Lage des Ärztehauses zur B17 und den insgesamt 160 Parkplätzen auf dem Gelände. Allerdings hätten es diejenigen, die mit Bus und Tram kommen möchten, schwer. „Bei der Anbindung des ganzen Sheridan-Areals muss die Stadt wirklich noch nachlegen“, so Jens Otto.

