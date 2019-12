Pfersee verliert seinen Feinkost-Laden

Plus Bernd Hurler gibt sein Geschäft in der Augsburger Straße aus wirtschaftlichen Gründen auf. Wie es für den 50-Jährigen weitergeht.

Geschenkkörbe mit Spezialitäten für den Gaumen sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Bernd Hurler bestückt sie in seinem Laden nicht nur mit Prosecco, Pesto und hochwertigem Öl, sondern auch mit Marmelade aus Eigenproduktion. Wer seine Präsente schätzt, sollte sich jetzt noch eindecken. Denn zwischen Weihnachten und Silvester sperrt der Einzelhändler sein Geschäft „Feine Kost Hurler“ in Pfersee für immer zu. „Es reicht hier nicht mehr zum Leben und Überleben“, sagt der 50-Jährige.

Bernd Hurler bietet ein gut sortiertes Weinregal

Noch ist der Laden an der Ecke Augsburger und Ohnsorgstraße sein Leben: Schon beim Betreten fällt der Blick auf das gutsortierte Weinregal. Die Wurst- und Käsetheke könnte auch in der Viktualienhalle im Stadtmarkt stehen. Öl, Pesto, Tee und die Marmeladen runden das Sortiment ab in dem „modernen Tante-Emma-Laden“, wie Hurler sein Geschäft bezeichnet. Nicht zu vergessen die Grundnahrungsmittel, zu denen auch die von seinen Kunden viel gelobten Freiland-Eier zählen.

Damit Obst und Gemüse frisch bleiben, ist es im Verkaufsraum ziemlich kühl. Mit Stiefel und Daunenjacke ist der Chef auch im Winter für die Zehn-Stunden-Schicht gerüstet, denn meist hält er die gesamte Öffnungszeit allein die Stellung. Während Bernd Hurler eine neue Eierlieferung im Kühlschrank einsortiert, spricht er vom Umsatzrückgang der vergangenen Jahre. „Ich hatte gute Kunden, die meine Waren wertgeschätzt haben.“ Doch von ihnen seien etliche gestorben oder weggezogen. Vom Wachstum Pfersees habe er jedenfalls nicht profitiert. Sein Eindruck: „Die neuen Stadtteilbewohner wollen ihren gesamten Einkauf in einem Geschäft erledigen“. Mit Zahnpasta, Putzmitteln oder Klopapier kann Hurler ebenso wenig dienen wie mit Waren zu Discounterpreisen.

Hurler wollte zehn Jahre lang in Pfersee seinen Traum verwirklichen

Deshalb hat sich der in Gessertshausen lebende Geschäftsmann nach schlaflosen Nächten, nicht genommenen Urlauben und einem Kassensturz dazu durchgerungen, den Laden aufzugeben. „Abverkauf“, „Ausverkauf“ und „Alles muss raus“ steht an der Eingangstür in weißer Schrift auf rotem Hintergrund geschrieben. Zehn Jahre versuchte Bernd Hurler in Pfersee seinen Traum von einem Feinkostladen zu verwirklichen und zog sogar in ein größeres Geschäft um, damit er seine Waren noch ansprechender präsentieren und einen Mittagstisch anbieten konnte.

Die Zeiten, in denen er in der Küche Schweinebraten oder Gemüsepfanne zubereitete, sind bereits länger vorbei. Dass er der Fast-Food-Konkurrenz nicht die Stirn bieten konnte, tut einem, der gutes Essen und Trinken schätzt, in der Seele weh. „Ich habe schon mit 16 Jahren Marmelade gekocht.“

Kunden in Pfersee reagieren betroffen

Dennoch hat er erst seit einem Jahrzehnt beruflich mit Lebensmitteln zu tun. Hurler hat das Uhrmacherhandwerk erlernt und führte ein Fachgeschäft in der Innenstadt. „Damals wollte ich etwas anderes machen“, sagt er. Und so schlug in Pfersee die Geburtsstunde für „Feine Kost Hurler“. Das Aus wird von seinen Kunden mit Bedauern quittiert. „Das ist ja eine Katastrophe. Wo soll ich denn in Zukunft noch hingehen“, fragt eine Frau, als sie von der Schließung erfährt.

Bernd Hurler weiß, wie es für ihn weitergeht. Der 50-Jährige wird, wenn er in Pfersee alles abgewickelt hat, bei Feinkost Paganini am Rathausplatz/Philippine-Welser-Straße als Angestellter anfangen. Für ihn eine neue Erfahrung, auf die er sich freut: Fast sein ganzes Berufsleben war Hurler selbstständig – mit allen Vor- und Nachteilen.

