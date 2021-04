Pferseer Künstler trotzen mit mehreren Aktionen dem Corona-Lockdown

Im Augsburger Stadtteil Pfersee soll eine "Corona-Trotzblüte" entstehen. Mitmachen dürfen Kreative aus der gesamten Stadt. Noch eine weitere Kunstaktion ist geplant.

Die Corona-Pandemie hat der Pferseer Kunstmeile den Garaus gemacht. Eigentlich sollte die im zweijährigen Turnus stattfindende Aktion in diesem Frühjahr das Stadtteilzentrum in eine große Galerie verwandeln. Doch als Organisatorin Margot Kloos bei den Einzelhändlern anfragte, ob sie ihre Schaufenster für Kunstobjekte zur Verfügung stellen wollen, war die Resonanz sehr gering. "Die Unternehmer haben derzeit andere Probleme", zeigt die Mitarbeiterin des Bürgerhauses Verständnis für die Zurückhaltung.

In Pfersee entsteht eine "Corona-Trotzblüte"

Auch ohne Kunstmeile soll die Kreativität nicht brach liegen, vielmehr wollen die Profi- und Amateurkünstler im Stadtteil dem Lockdown trotzen. Im Hof des Bürgerhauses soll sich eine "Corona-Trotzblüte" entfalten. Die Idee zu diesem Gemeinschaftsprojekt von Kloos und der Künstlergruppe Wertart stammt vom Künstler Martin Beckers, der aus unterschiedlich geformten Sperrholzplatten eine blüten- oder baumartige Installation schaffen will. An der Vorarbeit können sich laut Kloos alle Kreativen auch außerhalb Pfersees beteiligen. "Die Bretter sollen am besten mit wasserfester (Acryl)farbe bemalt und eventuell zuvor noch grundiert werden." Farbton und Gestaltung sind prinzipiell frei, die Organisatoren regen an, vor allem verschiedene Rottöne zu verwenden. Wer passende Holzstücke hat (nicht größer als DIN A3), kann einfach loslegen. Ansonsten können die Bretter im Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Straße 17, abgeholt werden (außerhalb der Öffnungszeiten liegen sie vor dem Eingang).

Ein Teil der Corona-Trotzblüte ist bereits installiert. Foto: Elmas Akalin

Bis 30. April sollten die bemalten Bretter wieder ins Bürgerhaus zurückgebracht werden, denn Beckers will am 1. Mai das bereits begonnene Zusammenbauen des etwas anderen Maibaums fortsetzen. Sollte der eine oder andere Nachzügler sein Kunstwerk erst nach dem Feiertag vorbeibringen, ist das auch kein Problem. Die "Trotzblüte" könne im Laufe der Zeit noch wachsen, sagt Kloos.

Aktion "Wertart" soll im September stattfinden

Was die Kunstmeile anbelangt, peilen die Organisatoren einen Ersatztermin im Frühjahr 2022 an. Die Aktion "Wertart" hingegen, die im vergangenen September erstmals entlang des Pferseer Wertachufers Kunstwerke in der Natur präsentierte, soll auch in diesem Jahr nach der Sommerpause zahlreiche Hingucker bescheren. Die Akteure aus dem Vorjahr hätten sich bereits wieder zusammengefunden. "Aktuell sind wir noch auf der Suche nach Sponsoren", sagt Margot Kloos.

Mehrere Jahre zählte auch der Besitzer des Schuh-Bögle-Leerstands in der Augsburger Straße zu den Kunstförderern. In den Schaufenstern des ehemaligen Schuhgeschäfts durften Künstler unentgeltlich ihre Werke ausstellen. Damit ist jetzt laut Kloos, die die Termine koordiniert hat, Schluss: "Wir wussten, dass die Nutzungszeit begrenzt ist. Jetzt mussten wir den Ausstellungsraum räumen, weil das Gebäude abgerissen wird."

Wie trifft die Corona-Krise die Kulturbranche? Hören Sie sich dazu unseren Podcast vom Februar 2021 mit den Klassik-Stars Maximilian Hornung und Sarah Christian an.

Lesen Sie auch: