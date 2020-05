vor 18 Min.

Pfingsten: Tickets für den Augsburger Zoo ausverkauft

Plus Wer am Pfingstwochenende in den Augsburger Zoo will, hat schlechte Karten: Die Tickets sind ausverkauft. Lediglich vereinzelte Onlinetickets gibt es noch.

Erwachsene Besucher, die am Pfingstwochenende einen Ausflug in den Zoo geplant, ihr Ticket aber noch nicht gekauft haben, werden sich nach einer anderen Beschäftigung umsehen müssen: Die Tickets sind für alle Tage ausverkauft. Lediglich in der Kategorie der ermäßigten Karten oder der Freikarten gibt es teilweise noch freie Plätze.

Der Augsburger Zoo hat wieder für Besucher geöffnet Seit 11. Mai hat der Augsburger Zoo wieder für Besucher geöffnet, allerdings dürfen nur 1000 Besucher auf einmal auf das Gelände. Tierhäuser wie das Katta-Haus oder die Vogelvoliere sind für Besucher geschlossen, es gibt auch keine öffentlichen Fütterungen. Karten für den Tierpark können nur online gekauft werden. Die Kasse der Anlage am Siebentischwald ist nicht geöffnet. 23 Bilder Corona-Krise: Ein besonderer Rundgang durch den Augsburger Zoo Bild: Ulrich Wagner Im benachbarten Botanischen Garten dürfen sich 500 Personen gleichzeitig aufhalten. Tickets können hier nach wie vor an der Kasse gekauft werden, wo die Besucher auch gezählt werden. Sind die 500 voll, wird die Einrichtung mit ihren 3000 Pflanzenarten für weitere Besucher gesperrt. (lim) Lesen Sie auch: Zoobesucher aufgepasst: Bauarbeiten an Kaufbachbrücke starten wieder

Im Augsburger Zoo gibt’s ab sofort wieder wilde Tiere zu sehen

