Pflanzen und Sitzmöbel: So schön soll die Innenstadt werden

Plus Die Stadt möchte erreichen, dass Menschen in Augsburg gerne und lange bleiben. Die Lösung: Palmen und neue Sitzmöbel - und eine Bühne am Kö.

Der Unterschied könnte kaum größer sein: Im Vorjahr war der Elias-Holl-Platz zumindest tagsüber ein Platz der Ruhe. Sitzmöbel und Palmen sorgten für Entspannung. Dass es zum Leid von Anwohnern abends sehr laut rund um den Elias-Holl-Platz wurde, war so nicht geplant. Lärmende Jugendliche, die teils betrunken waren, sorgten für Rabatz.

Dieses Jahr ist am Elias-Holl-Platz alles anders: Wegen wochenlanger Straßenarbeiten in der Altstadt ist der Platz hinterm Rathaus von der Stadt als großer Parkplatz ausgewiesen worden. Von Aufenthaltsqualität ist nichts mehr zu spüren. Weder tagsüber noch abends. Es gibt daher keine Anwohner, die sich um die Nachtruhe gestört fühlen müssen.

Das neue Grün soll Handel und Gastronomie unterstützen

Wohin nun aber mit Sitzmöbeln und Palmen? Zuständig ist die Stadtmarketing-Abteilung Augsburg Marketing. Deren Leiter Ekkehard Schmölz hat einen Standort im Blick, der sich in diesem Jahr als Rückzugzone anbieten könnte. Es ist das Areal rund um das Fuggerdenkmal am Fuggerplatz. „Aus unserer Sicht wäre dies ein idealer Standort“, sagt Schmölz.

In früheren Jahren war am Denkmal die Außengastronomie des Kaffeehauses „Anna 1578“. Das Lokal hat seit August 2018 geschlossen. Derzeit deutet dem Vernehmen nach wenig darauf, dass an dieser Stelle nochmals ein Lokal aufmacht. Insofern wäre der Platz für Sitzmöbel und Palmen nutzbar.

In diesem Jahr ist der Elias-Holl-Platz als Parkplatz für Anwohner der Altstadt ausgewiesen. Grund sind Straßenarbeiten im Hunoldsgraben. Bild: Michael Hochgemuth

Es ist aber nicht der einzige Bereich in der Innenstadt, an dem mehr Grün für eine höhere Aufenthaltsqualität sorgen soll. Augsburg Marketing wird zudem in der Steingasse und in der Annastraße, die von Kunden immer wieder als grau bezeichnet wird, zusätzliche Pflanztröge aufstellen.

Der Aufenthalt in der Innenstadt soll Vergnügen bereiten, dazu tragen Aktionen mit mehr Grün ihren Teil dazu bei, sagt Schmölz. Die Idee: Wenn sich Besucher und Kunden wohl fühlen, bleiben sie länger in der Stadt, kommen wieder – und lassen dabei auch Geld in Handel und Gastronomie da.

Neue Pflanzen in Augsburg: Das sagen die Händler in der Innenstadt

Augsburg Marketing arbeitet mit dem Umweltreferat zusammen. Neues Grün entsteht auch in Grünflächen, Parkanlagen und an Spielplätzen. Ein aktuelles Beispiel ist die Baumpflanzung am Jakobsplatz. Im Rahmen des Projekts „Insekten Vielfalt Augsburg“ wird mehr artenreiches „Grün“ geschaffen. Der Augsburger Einzelhandel freut sich über die Pläne.

Andreas Gärtner vom Handelsverband Bayern (HBE) sagt: „Grünbereiche als Ruhe- und Aufenthaltszonen tragen deutlich zur Aufenthaltsqualität und damit zur Verweildauer bei.“ Punktuell eingesetzte Pflanzkübel und zusätzliche Bäume seien ein guter Ansatz: „Die Qualität entsteht jedoch erst im Ensemble mit entsprechender, zum Verweilen einladender Möblierung oder der Anbindung an eine Außengastronomie.“

Im Fall der Annastraße gibt es hier eine positive Entwicklung, die sich aber erst 2020 mit einer Außengastronomie zeigen wird. Die einstige Gaststätte „Weisser Hase“ wird nun saniert. Bis Ende 2019 soll das Gasthaus fertiggestellt sein.

Am Fuggerdenkmal sollen bald Palmen und Möbel stehen. Bild: Michael Hochgemuth

Handels-Experte Gärtner sieht für Augsburg keinen überzogenen Nachholbedarf, wenn es um grüne Zonen in der Innenstadt geht: „Wir sind in Augsburg in der glücklichen Situation, rund um die Innenstadt viele attraktive Grünflächen unterschiedlichster Art zu haben.“ Genannt werden der Park des Schaezlerpalais, der Hofgarten und der Park am Königsplatz.

Zum "Kö-Sommer" soll eine kleine Bühne fest installiert werden

Der Park am Kö wird in diesem Jahr wieder „bespielt“. Mit neuen Veranstaltungen möchte Augsburg Marketing für zusätzliches Leben sorgen. „Kö-Sommer“ nennt sich das Konzept. So soll über die Sommermonate eine kleine Bühne fest installiert werden, auf der heimische Bands auftreten können.

Der Handel hat jedoch noch einen weiteren Wunsch: Er blickt auf den Stadtmarkt, der im Zusammenspiel mit den Geschäften in der Innenstadt für noch mehr Aufenthaltsqualität sorgen könnte.

Gärtner versteht sich in diesem Fall als Sprachrohr der Augsburger Innenstadthändler: „Der Stadtmarkt ist eine Institution und ein Besuchermagnet, der durch eine Überplanung, teilweise Begrünung und Neuausrichtung insbesondere der Fleisch- und Viktualienhalle eine herausragende Rolle für die Attraktivität der Innenstadt spielen könnte.“ Entsprechende Überlegungen der Stadt gibt es.

Ordnungsreferent Dirk Wurm spricht bereits vom „Masterplan Modernisierung Stadtmarkt“. In einem ersten Schritt werden derzeit Ideen ausgearbeitet. Beteiligt sind Ordnungsreferat, Wirtschaftsreferat, Baureferat sowie einzelne Fachämter, Vertretern der Markthändler und Stadträte. Ein Planungsbüro leitet das Verfahren. Im Herbst diesen Jahres könnte es dann einen Grundsatzbeschluss geben, sagt Wurm.

