Pflege-Razzia: Polizei findet in Augsburger Wohnungen Bargeld in Millionenhöhe

Plus Es war ein großer Schlag gegen Pflegebetrug: 500 Polizisten waren bei einer Razzia in Augsburg im Einsatz. Ihre Ausbeute kann sich sehen lassen.

Die Ermittler der Soko "Eule" wussten, wonach sie suchen mussten. Und sie wurden auch fündig. Seit Anfang des Jahres haben die Beamten der Kriminalpolizei die Pflegebranche in Augsburg genau unter die Lupe genommen. Sie hörten Telefone ab und observierten Verdächtige – und holten an diesem Mittwoch zum großen Schlag aus. 530 Beamte durchsuchten in Augsburg 175 Büros und Privatwohnungen. Der Verdacht: Ambulante Pflegedienste sollen in großem Stil Kassen und Sozialhilfträger betrogen haben. Die Ermittler stießen in mehreren Augsburger Privatwohnungen und in Bankschließfächern auf Bargeld in Millionenhöhe. In der Wohnung eines Pflegedienst-Geschäftsführers fanden sie rund drei Millionen Euro – gebündelt in großen Scheinen. Der Augsburger Kripo-Chef Gerhard Zintl sagt, Bargeld in diesen Mengen stammen in aller Regel nicht aus dem "legalen Wirtschaftskreislauf".

In Augsburg ermittelt die Polizei gegen acht Pflegedienste, zwei weitere haben ihren Sitz in München. Zum Teil sollen die Dienste mit den Patienten und deren Angehörigen zusammengearbeitet haben. Die Pflegebedürftigkeit sei in manchen Fällen nur simuliert worden. Einen angeblichen Patienten trafen die Polizisten an, als er mit einem Motorroller fuhr. Er arbeitet an einem Kiosk. Ein anderer arbeitet als Schweißer. Auf dem Papier aber musste ihm der Pflegedienst sogar beim Rasieren helfen. Es gebe eine Reihe von "sehr eindeutigen Fällen", sagt Oberstaatsanwalt Richard Findl. Er leitet eine Einheit von zehn Staatsanwälten bei der Staatsanwaltschaft München I, die für Betrug im Gesundheitswesen in ganz Südbayern zuständig ist.

Nach Razzia in Augsburg und München: 13 Verdächtige in U-Haft

Bei der Großrazzia am Mittwoch , die schwerpunktmäßig in Augsburg, aber auch in München und anderen Bundesländern stattfand, nahm die Polizei 13 Verdächtige fest. Es handelt sich nach Informationen unserer Redaktion überwiegend um die Verantwortlichen von Pflegediensten. Sie sitzen inzwischen alle in Untersuchungshaft. Nach Informationen unserer Zeitung konnten aber offenbar nicht alle erwirkten Haftbefehle vollstreckt werden. Insgesamt haben die Ermittler rund 40 Hauptverdächtige im Visier. Anwälte der inhaftierten Beschuldigten wollten sich bislang nicht zu den Vorwürfen gegen ihre Mandanten äußern. Die Patienten, die als Komplizen in den Betrug verwickelt waren, bekamen dafür von den Pflegediensten teils Zahlungen in Bar – zwischen 20 und gut 100 Euro im Monat. Da es sich bei dem meisten Betroffenen um Sozialhilfeempfänger handle, seien diese Summe für diese Menschen viel Geld, so Oberstaatsanwalt Richard Findl. Teils wurden die Patienten den Ermittlungen zufolge auch mit Sachleistungen belohnt: etwa mit kostenlosen Fahrten zum Friseur oder zum Einkaufen.

Die Ermittlungen seien noch längst nicht abgeschlossen, sagt Kripo-Chef Gerhard Zintl. In Augsburg seien bei der Razzia Lastwagenladungen voller Beweismittel sichergestellt worden – Dokumente, aber auch Rechner und Festplatten mit großen Datenmengen. Die Ermittler gehen von einem Schaden aus, der mindestens im hohen einstelligen Bereich liegen soll, aber auch noch weiter steigen könnte. In Augsburg konnten die Polizisten am Mittwoch Bargeld in Höhe von rund sechs Millionen Euro sicherstellen, darüber hinaus auch Goldbarren, wertvolle Uhren und Schmuck.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft München I, Hans Kornprobst, spricht von einem "großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Gesundheitswesen". Für Kriminelle sei das deutsche Gesundheitswesen mit einem Tagesumsatz von rund einer Milliarde Euro teils ein "Schlaraffenland". Deshalb seien Kontrollen und die Strafverfolgung auch so wichtig. Die Kontrolleure der Kranken- und Pflegekassen könnten Missbrauch aber nur schlecht aufdecken, sagt der leitende Ermittler. Sie müssen zum Beispiel Kontrollen bei Patienten einen Tag zuvor ankündigen.

In der Soko "Eule" der Augsburger Polizei arbeiten 25 Beamte

Die Augsburger Kriminalpolizei ermittelt bereits seit Jahren in dem Bereich und hat zu dem Zweck seit Anfang des Jahres 25 Beamte abgestellt, die sich ausschließlich um diese Thematik kümmern. Die Sonderkommission trägt den Namen "Eule". Bei den betroffenen Diensten soll es sich vorrangig um russische Pflegedienste handeln.

Aus Sicht der Krankenkassen in Bayern ist das Problem groß. Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände im Freistaat hat bereits 2016 eine "Task Force Pflege" gegründet, um sich bei der Bekämpfung von Pflegebetrug zu vernetzen. Mit dem "konsequenten Vorgehen gegen betrügerische Pflegedienste" solle das Vertrauen in die Branche gestärkt werden, heißt es. Viele Hinweise, die zu den Ermittlungen geführt haben, seien von den Krankenkassen gekommen, teilt die Arbeitsgemeinschaft mit. Allein der AOK Bayern ist nach eigenen Angaben durch Betrug in der ambulanten Pflege in 2018 ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. In den ersten drei Quartalen 2019 lag der Schaden bereits bei rund 2,4 Millionen Euro. Das Bundeskriminalamt bezifferte den Schaden durch Pflegebetrug schon einmal auf mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Pflege-Skandal ist Betrug mit der Not anderer