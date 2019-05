Pflege: Viele Fehler im System

Fehlende Kurzzeitpflegeplätze sind Fehler im Pflegesystem Diese Fehler müssen schnell behoben werden, da sie sich unmittelbar auswirken.

Das Problem der mangelnden Kurzzeitpflegeplätze ist keines, das in Augsburg verursacht wurde – allerdings müssen es die Augsburger ausbaden. Denn die finanzielle Vergütung dieser Plätze ist so unattraktiv, dass viele freie Träger den vergleichsweise immensen bürokratischen und organisatorischen Aufwand scheuen.

Die Folge: Kurzzeitpflegeplätze sind Mangelware. Das ist ein Fehler im System und hat unmittelbare Folgen. Viele pflegebedürftige Personen müssen länger als gedacht im Krankenhaus bleiben, weil ein Kurzzeitpflegeplatz fehlt, und besetzen so womöglich ein dringend benötigtes Bett eines anderen kranken Patienten. Andere werden nach Hause entlassen und müssen auf Freunde und Familie bauen, die sie pflegen oder die Pflege mit einem ambulanten Dienst organisieren. Die Familie ist nach wie vor der größte Versorgungsdienst überhaupt, der viel Arbeit abfängt und abfangen muss, weil es trotz aller Betreuungsangebote oft keine Lösung gibt. Viele Menschen opfern sich in der Pflege ihrer Angehörigen auf, werden über Gebühr strapaziert, weil es diese Mängel, diese Fehler im System gibt. Das frustriert. Solche Fehler müssen schnell behoben werden, damit es wieder rund laufen kann.

Stadt muss die Bevölkerungsentwicklung im Blick behalten

Die Stadt entscheidet nicht über die Vergütung von Pflegeplätzen. Sie muss aber die demografische Entwicklung der Bevölkerung im Blick behalten, damit zeitnah auf Entwicklungen reagiert werden kann. Derzeit reichen nach Angaben der Stadt die Plätze in den vollstationären Einrichtungen der Stadt aus. Im Sommer kommen weitere dazu. Doch was ist in zehn Jahren, wenn der Anteil der älteren Augsburger weiter angestiegen ist? Reichen die Plätze dann auch noch?

