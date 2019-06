vor 33 Min.

Philharmoniker spielen zum Auftakt, Elektroband "Mia" zum Finale

Augsburg bereitet sich auf das große Stadtfest vor. Die Gruppe Mia spielt bei den Augsburger Sommernächten. Was sonst noch alles geboten ist.

Von Michael Hörmann

Wer die Augsburger Sommernächten besucht, muss keinen Eintritt zahlen. Das Stadtfest (27. bis 29. Juni) ist eine offene Veranstaltung, die Besucher aller Altersgruppen ansprechen möchte. Zum Angebot gehört unter anderem ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Die Hauptbühne steht vor der Kirche St. Ulrich. Wenn am Donnerstag, 27. Juni, die Sommernächte eröffnet werden, spielen gegen 20.30 Uhr die Augsburger Philharmoniker.

Nun steht fest, wer am Samstag, dem Abschlusstag der dreitätigen Veranstaltung, der musikalische Höhepunkt sein wird. Die deutsche Elektropop-Musikgruppe Mia aus Berlin kommt nach Augsburg. Das bekannteste Lied ist „Tanz der Moleküle“, mit dem die Band im Jahr 2006 in den deutschen Charts landete. Die Band blickt also auf eine längere Geschichte zurück. Mia wurde im Jahr 1997 als Schülerband gegründet. Es gab daher einige Umbesetzungen. Sängerin Mieze Katz (bürgerlich Maria Mummert) ist aber nach wie vor dabei.

Die Verpflichtung der Berliner Band bestätigt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, auf Anfrage. Die Gesellschaft Augsburg Marketing richtet die Sommernächte aus. Die City Initiative Augsburg (CIA), die einst die Idee für ein Augsburger Stadtfest geboren hatte, ist in der Gesellschaft verzahnt.

Sommernächte: Es gibt insgesamt 18 Stationen in der Innenstadt

Die Vorbereitungen für das Stadtfest sind in vollem Gang. Von der Kirche St. Ulrich über den Königsplatz und den Stadtmarkt bis hin zum Rathausplatz erstreckt sich auf über 23.000 Quadratmetern die Festzone der Sommernächte. Es gibt insgesamt 18 verschiedene Stationen mit höchst unterschiedlichen Musikstilen. Neu sind in diesem Jahr drei „Local Heroes Bühnen“, auf denen lokale Musiker auftreten.

Die Sommernächte gehen in ihre mittlerweile vierte Auflage. Zehntausende Besucher werden an den drei Tagen erwartet. Wegen der aufwendigen Aufbauarbeiten ist eine Terminverschiebung nicht möglich. Erstmals gibt es in diesem Jahr eine eigene Festivalzentrale. Sie sitzt in der Annastraße 16. Hier werden Mitarbeiter von Augsburg Marketing anzutreffen sein. An den beiden Samstagen, 15. und 22. Juni, findet in der Festivalzentrale ein Programm für Kinder statt.

