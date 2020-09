07:00 Uhr

Pilotinnen-Treffen in Augsburg: Frauen beweisen im Cockpit Talent

Plus Die Vereinigung Deutscher Pilotinnen hat sich in Augsburg versammelt. Welche Erinnerungen ausgetauscht wurden und was Frauen in der Luft auszeichnet.

Von Michael Eichhammer

Inge Bergers erste Landung am Flughafen Augsburg ist stolze 50 Jahre her. Dennoch erinnert sich die 79-Jährige sehr gut daran. Die Landung in Schwaben ist das Finale ihres ersten Alleinflugs – vergleichbar mit einer Führerschein-Fahrstunde. Allerdings sitzt der Lehrer hier nicht an Bord, sondern beobachtet das Geschehen vom sicheren Boden aus. Ausgerechnet bei diesem Debüt hatte Berger die Landebahn von der falschen Seite aus angesteuert. Heutzutage sind Frauen im Cockpit zwar in der Minderheit – doch männliche Kollegen attestieren ihnen besondere Talente. Das wurde beim Pilotinnen-Treffen in Augsburg deutlich.

50 Pilotinnen fliegen nach Augsburg ein

Über ihren Anfängerfehler vom damals kann Fluglehrerin Berger heute lachen. Für ein Pilotinnen-Treffen dieses Wochenende ist sie aus Frankreich angereist. Die Vereinigung Deutscher Pilotinnen (VDP) lud zum Jahrestreffen nach Augsburg ein. Inge Berger war eines von etwa 50 der 250 weiblichen Mitgliedern, die in Augsburg einschwebten. „Der Flugplatz hier ist traumhaft“, sagt sie. Von einer erfahrenen Pilotin ein gewichtiges Kompliment, denn Berger kennt Flugplätze in der ganzen Welt.

Martina Gebhardts „Oldtimer“ steht in einem Hangar im Augsburger Flugplatz. Bild: Michael Eichhammer

Martina Gebhardt hat am Augsburger Flughafen einen eigenen Hangar für ihre Piper Comanche 250 gemietet. „Ein Oldtimer“, sagt sie über die einmotorige Maschine von 1958. Vor zwei Jahren stellte der Flugplatz Augsburg die Endstation ihres Atlantikfluges dar, den sie in New Mexiko begonnen hatte. Während Orkantief Friederike sie äußerst ruppig behandelte, war der Empfang in Augsburg umso freundlicher. Der Augsburger Flughafen sei sehr gut ausgestattet, was die Mechaniker angeht, sagt sie. Auch die modernen ILS-Abflughilfen (Instrumentenlandesystem), die als Schlechtwettermarkierung fungieren, seien für einen derart kleinen Flughafen eine Besonderheit.

Ingrid Hopman ist nach eigenen Angaben das älteste aktive Mitglied in Bayern. Zählt man ihre Flugmeilen zusammen, hat sie rund sieben- mal die Erde umkreist und war 2600 Stunden in der Luft. Die 80-Jährige war bereits vor zehn Jahren am Flughafen Augsburg. Den freundlichen Umgangston im Tower hat sie nie vergessen. „Das hilft einem in der Luft, wenn man den Platz noch nicht kennt, das fand ich sehr beruhigend damals“, erinnert sie sich.

Als „fliegendes weibliches Netzwerk“, beschreibt Präsidentin Heike Käferle die Vereinigung Deutscher Pilotinnen. Das Jahrestreffen findet in jedem Jahr an einem anderen Flugplatz in Deutschland statt. Den Event in Augsburg organisierte Lisa Stahl. Neben dem Netzwerken unter Gleichgesinnten stand am Wochenende ein Ausflug ins Ballonmuseum Gersthofen an. Zudem wollten die Herrinnen der Lüfte das Welterbe Wassersysteme von oben erkunden und die Altstadt, die aber mit festem Boden unter den Füßen.

Ruth Haliti ist Pressesprecherin der Vereinigung Deutscher Pilotinnen (VDP). Bild: Michael Eichhammer

Pressesprecherin Ruth Haliti kam schon am Donnerstagabend. „Der Flug in den Sonnenuntergang war traumhaft“, schwärmt sie. „Die beleuchtete Landebahn war wie eine Einladung des Augsburger Flughafens, und so ging es dann auch am Boden weiter“, berichtet Haliti. „Herzlich und professionell“ beschreibt sie die Mitarbeiter vor Ort.

Über den Wolken mag die Freiheit wohl grenzenlos sein, allerdings ist sie ein teurer Spaß. Die Ausbildung für ein Ultralight-Flugzeug kostet rund 6000 Euro, der Schein für eine Motormaschine etwa das Doppelte. Noch teurer ist die Ausbildung für Hubschrauber-Piloten. Zu den jüngsten zählt Lena Maier. Die 28-Jährige aus Penzing ist als Saxofonistin bekannt und hat sich das Geld für die Flug-Ausbildung mit der Musik erspielt. Des Öfteren startet sie auch vom Augsburger Flugplatz. „Es ist toll, dass es hier einen Verkehrsflughafen gibt“, sagt sie. Der sei zwar vergleichsweise klein, doch im Gegensatz zu einem kleinen Sportflugzeugplatz „kontrolliert“. Gemeint ist, dass ein Towerlotse in Augsburg Abläufe wie Rollen, Start und Landung begleitet, während man auf kleineren Flugplätzen ganz auf sich allein gestellt ist.

Die Männer wollten keine Frauen im Verein haben

Die Vereinigung gibt es seit 1968 – ebenso lang wie den Flughafen Augsburg also. Zu den bekanntesten Gründungsmitgliedern zählte mit Elly Beinhorn, eine legendäre Pionierin in der Männerdomäne. „Die Männer wollten uns in den 60er-Jahren nicht in ihrem Verein haben“, erklärt Lisa Stahl die Gründung der VDP augenzwinkernd.

39 Bilder Nur Fliegen ist schöner - Impressionen vom Flughafen Augsburg Bild: Michael Eichhammer

Doch trotz aller Emanzipation: Den Anteil an weiblichen Piloten schätzt Ruth Haliti, Pressesprecherin der Vereinigung, auf drei bis fünf Prozent. „Leider trauen sich viele Frauen noch nicht, weil sie Berührungsängste mit der Technik haben“, so Haliti. Unnötigerweise, findet sie, denn den Flugschein zu erlangen sei nicht wesentlich anders als der Autoführerschein. Für interessierte Augsburgerinnen hat Ruth Haliti von der Vereinigung Deutscher Pilotinnen einen Tipp: „Pilotinnen aus der Region bieten gern einen Schnupperflug an und fungieren als Mentorin.“

Ein Berufspilot lobt die Talente von Frauen im Cockpit

Dieter Köppl, der am Augsburger Flughafen als Fluglehrer arbeitet, lobt die weibliche Herangehensweise an die Luftfahrt: „Pilotinnen fliegen tendenziell gefühlvoller, hören besser zu und sind lernwilliger“, so der Berufspilot. Seine Schülerin Anna Schmied aus Neusäß bringt die Faszination Fliegen auf den Punkt. Befragt danach, was sie daran reizt, antwortet sie: „Alles.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen