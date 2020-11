vor 49 Min.

Pkw in Pfersee beschädigt - Unbekannter begeht Unfallflucht

Im Verlauf des vergangenen Montags wurde ein geparkter Opel Corsa durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht den Unfallverursacher.

Irgendwann am Montag zwischen halb sieben am Morgen und etwa 15 Uhr wurde in der Ganghoferstraße ein am Straßenrand geparkter Opel Corsa angefahren. Wie die Polizei berichtet, parkte der beschädigte Opel im Bereich der 20er-Hausnummern, als ein bislang unbekannter Pkw den Opel anfuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der abgestellte schwarze Opel wurde am Stoßfänger vorne links beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (AZ)

