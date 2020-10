vor 46 Min.

Pläne für Augsburger Stadtviertel: Haunstetten soll schöner werden

Plus Der Augsburger Stadtteil Haunstetten soll teils neu gestaltet und aufgewertet werden. Auch für die alte B17 gibt es Pläne. Hintergrund ist das geplante Viertel Haunstetten-Südwest.

Von Stefan Krog

Im Zuge der Planungen für das geplante große Stadtviertel Haunstetten-Südwest möchte die Stadt Augsburg auch den bestehenden Stadtteil Haunstetten aufmöbeln. Unter anderem soll die Inninger Straße, inzwischen eine stark verkehrsbelastete Hauptverkehrsstraße, umgestaltet werden. Auch die Frage, wie die alte B17 künftig aussehen soll, ist Bestandteil der Überlegungen. Es gehe darum, Wechselwirkungen zwischen Alt-Haunstetten und Haunstetten-Südwest zu erzielen, sagt Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Er meint: "Mit einem Neubaugebiet kann man Missstände im Bestand beeinflussen."

Augsburg: Leerstände in Hofackerstraße und fehlendes Stadtteilzentrum

Externe Fachplaner haben den Stadtteil im vergangenen Jahr gemeinsam mit Bewohnern, dort ansässigen Geschäftsleuten und Grundstückseigentümern unter die Lupe genommen. Es wurden Stärken festgestellt, wie etwa die Lage am Rand des Stadtwaldes oder die relativ gute Versorgungssituation mit Geschäften, aber auch Schwächen. Dazu zählen Ladenleerstände in der Hofackerstraße und weniger inhabergeführte Fachgeschäfte. Aber auch ein fehlendes Stadtteilzentrum, das eine Mitte für den Stadtteil bildet und wo sich die Bürger aufhalten können, ohne etwas konsumieren zu müssen.

Inzwischen ist eine Liste möglicher Maßnahmen entstanden:

Inninger Straße : Für die Inninger Straße soll ein Konzept erarbeitet werden, das eine Aufwertung des Straßenraums vorsieht. Merkle sagt, dass die Inninger Straße auch für den Verkehr ein neues Konzept brauche. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Frage, wie Haunstetten-Südwest erschlossen werden wird - in dem geplanten neuen Stadtteil sollen rund 6000 Wohnungen und Büros für rund 6000 Beschäftigte entstehen. Die Stadt hofft, dass die B17 neu eine zusätzliche Anschlussstelle bekommt und ein Teil der Erschließung über die B17 laufen wird. Ob das so klappt, ist aber noch nicht sicher.

Sie soll neu gegliedert werden und als attraktives Stadtteilzentrum mit mehr Grün umgestaltet werden. Spielplätze: Der Spielplatz in der Merianstraße soll aufgewertet werden und zum Mehrgenerationen-Platz umgestaltet werden. Am Spielplatz am Rot-Kreuz-Platz soll eine zusammenhängende Grünfläche enstehen.

Der Spielplatz in der Merianstraße soll aufgewertet werden und zum Mehrgenerationen-Platz umgestaltet werden. Am Spielplatz am Rot-Kreuz-Platz soll eine zusammenhängende Grünfläche enstehen. Postillionstraße: Die Stadt möchte die Schnittstelle zwischen Haunstetten und dem neuen Stadtteil Südwest als grüne Verbindungsachse gestalten, in der Aktions- und Aufenthaltsflächen entstehen sollen.

Der Platz soll neu gestaltet werden und für Veranstaltungen besser nutzbar sein. Altes Rathaus: Das ehemalige Rathaus soll zum einem Bürger- und Begegnungszentrum umgebaut werden.

Allzu viel Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung können sich die Haunstetter indes nicht machen. Zwar geht die Stadt davon aus, einen großen Teil der Kosten gefördert zu bekommen, doch allein schon die weiteren Planungen werden nicht billig, von der Umsetzung ganz zu schweigen. Eine genaue Summe nennt das mehr als 220 Seiten dicke Konzept noch nicht, doch die Kosten werden in die Millionen gehen. Auch angesichts der absehbaren Steuereinbußen durch Corona spricht Baureferent Merkle von einer "mittelfristigen Umsetzung", die nur "Stück für Stück" vonstatten gehen werde.

So könnte das neue Viertel Haunstetten-Südwest nach ersten Entwürfen einmal aussehen. Bild: Albert Wimmer/KnollConsult Umweltplaung/Rosinak und Partner (Illustration)

Stadt Augsburg möchte Anwohner für Haunstetten-Südwest gewinnen

Allerdings dürfte der Stadt nicht zuletzt aufgrund der Entwicklung von Haunstetten-Südwest daran gelegen sein, die ersten vorzeigbaren Maßnahmen nicht erst in weiter Ferne hinzubekommen. Mit Haunstetten-Südwest ist ein Viertel geplant, das um die 10.000 Bewohner haben wird und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf den Äckern zwischen Haunstetten und B17 entstehen soll. Allerdings sind bei Neubauvierteln, zumal in dieser Größe, selten alle Anwohner darüber begeistert, neue Nachbarn zu bekommen. Schon bei der Vorstellung der ersten Überlegungen spielte die Verkehrsbelastung eine Rolle. Die Stadt erklärte von Anfang an, parallel zur Planung des neuen Viertels die Problemstellen des bestehenden Stadtteils angehen zu wollen.

