vor 34 Min.

Pläne für Parkgebühren am Augsburger Zoo stoßen auf Kritik

Plus Um das Parkplatz-Problem zu lösen, könnten Stellplätze vor dem Zoo künftig kostenpflichtig sein. Was Anwohner und die ebenfalls betroffene Handwerkskammer sagen.

Von Jörg Heinze und Miriam Scheibe und Andrea Wenzel

Das Thema erhitzt die Gemüter. Die Stadt plant, für das Parken beim Zoo und beim Botanischen Garten künftig Geld zu kassieren. Eine Parkgebühr von drei Euro ist im Gespräch. An diesem Mittwoch soll im Bauausschuss des Stadtrats eine Grundsatzentscheidung dazu fallen. Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung und in Leserbriefen überwog in den vergangenen Tagen die Kritik. Die Handwerkskammer, die ihren Sitz beim Zoo hat, lehnt Parkgebühren ab. Auch bei Anwohnern im Spickel, die an besucherstarken Tagen unter dem Verkehr leiden, hält sich die Begeisterung für das Vorhaben offensichtlich in Grenzen.

Eine Parkgebühr am Zoo wäre kontraproduktiv, findet Veronika Christl. Barbara Jantschke Parkgebühren Stellplätze Parkplätze Auch andere Maßnahmen gegen Parkplatznot sind angedacht Die Parkgebühren sollen nach den Plänen der Stadt dafür sorgen, dass mehr Besucher auf die etwas weiter entfernten Alternativ-Parkplätze ausweichen. Diese sollen kostenlos bleiben. Angedacht sind auch ein Parkleitsystem sowie Angebote für eine vergünstigte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Etwa ein Kombiticket für Zoo und Nahverkehr. Den von der SPD befürworteten Bau eines Parkdecks lehnt Baureferent Gerd Merkle (CSU) ab. Die Zahl der Tage, an denen die Parkplätze nicht reichen, sei nicht so groß, dass sich ein Parkdeck lohne, lautet die Argumentation. Kritische Töne zu ihren Plänen muss sich die Stadt allerdings auch von der Handwerkskammer anhören. Deren Geschäftsführer Ulrich Wagner sagt: „Kostenpflichtige Parkplätze am Zoo lehnen wir ab. Es entsteht dadurch kein zusätzlicher Parkraum.“ Ein Parkleitsystem dagegen hält er für sinnvoll. Die Kammer hat von der Stadt Parkplätze angemietet. Diese werden von der Kammer auch in Zukunft unbedingt benötigt, sagt der Geschäftsführer. An den Wochenenden können dort aber auch Zoobesucher parken. Roswitha Bündgen glaubt, dass Zoobesucher mit Parkplatzgebühren einfach wild parken, "nicht nur hier im Viertel, sondern auf den Wiesen und überall“. Parkgebühr Veronika Christl „Gerade im Sommer, bei schönem Wetter, ist es hier schlimm. Dann ist bei uns im Viertel fast so viel los wie am Königsplatz“, sagt Roswitha Bündgen, die im Spickel wohnt. Denn dann würden zusätzlich zu Besuchern des Zoos und des Botanischen Gartens auch Gäste des Spickelbades in ihrem Viertel parken. Dass eine Parkgebühr beim Zoo dieses Problem lösen könnte, hält Bündgen für einen „riesen Schmarrn“. Die Zoobesucher würden dann einfach ausweichen. „Die parken dann wild, nicht nur hier im Viertel, sondern auf den Wiesen und überall“, glaubt sie. Viele Zoo-Anwohner sind nicht begeistert Marga Schweiger mutmaßt: "So lange beim Zoo Parkplätze frei sind, werden Besucher die drei Euro bezahlen.“ Marga Schweiger Parkplätze Spickel Hiltrud Haedke Autos Haedke Parkgebühren Parkplätze Parkgebühr Eine konkrete Entscheidung über Parkgebühren und deren Höhe wird im Ausschuss jetzt noch nicht fallen. Geht es nach der Verwaltung, dann sollen die Stadträte aber zustimmen, dass ein Konzept zur „Bewirtschaftung“ der Parkräume erarbeitet wird. Lesen Sie hier den Kommentar von Nicole Prestle: Parkgebühren lösen nicht alle Probleme Dieser Artikel könnte sie auch interessieren: Am Augsburger Zoo werden künftig wohl Parkgebühren fällig Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

