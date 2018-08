vor 48 Min.

Plärrer 2018: Öffnungszeiten, Programm und Zelte

Der Herbstplärrer 2018 in Augsburg ist gestartet. Öffnungszeiten, Sicherheit, Festzelte und Programm: Hilfreiche Informationen zum Plärrer-Besuch gibt es hier.

Plärrer 2018: Der Herbstplärrer hat am 24. August begonnen.

"Doppelbock-Alm": Auf dem Herbstplärrer 2018 gibt es ein drittes Festzelt.

Zum 140. Jubiläum des Plärrers kommt wieder ein historischer Jahrmarkt.

Der Augsburger Herbstplärrer hat am Freitag seine Pforten geöffnet. Vom 24. August bis zum 9. September locken wieder zahlreiche Attraktionen und Highlights auf das Festgelände. Dazu zählen insgesamt drei große Feuerwerke. Wir geben Ihnen hier einen Überblick über alle Veranstaltungen und wichtige Informationen.

Herbstplärrer 2018: Ein neues Festzelt. Sind die Bierpreise auch neu?

Eine der größten Neuerungen des Herbstplärrers ist dieses Jahr das dritte Festzelt: die "Doppelbock-Alm". Helmut Wiedemann betreibt die Almhütte, einen massiven Holzbau, als Festwirt. Hier lesen Sie, was die Plärrer-Besucher des dritten Festzelts erwartet.

Es gibt somit dieses Jahr drei Festzelte beim Herbstplärrer: Das "Schaller-Zelt" (2500 Plätze), das "Binswanger & Kempter-Zelt" (4000 Plätze) und die "Doppelbock-Alm" (550 Plätze).

Der Bierpreis steigt beim Herbstplärrer im Vergleich zum Osterplärrer nicht weiter an. Im Binswanger-Festzelt kostete der Liter Bier exakt neun Euro, im Schaller-Zelt 9,10 Euro. In der neuen Doppelbock-Alm kostet die Maß 9,20 Euro.

Herbstplärrer 2018: Öffnungszeiten, Eröffnung, Umzug

Der Herbstplärrer eröffnete am Freitag, 24. August 2018, auf dem Plärrergelände mit dem traditionellen Fassanstich durch OB Kurt Gribl im Festzelt Schaller um 18 Uhr. Am Eröffnungstag konnten Besucher außerdem sparen: Unabhängig von der Größe der Attraktion kostete bei allen Fahrgeschäften jede Fahrt zwischen 16 und 18 Uhr nur 1,40 Euro.

Das Volksfest dauert insgesamt zwei Wochen bis Sonntag, 9. September 2018. Am Samstag, 25. August, fand der Plärrer-Umzug mit 99 Gruppen und 2360 Teilnehmern statt. Für den Plärrerumzug hatte sich zudem politische Prominenz angekündigt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) und SPD-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Natascha Kohnen waren vor Ort dabei. Start des Umzugs war um 12.30 Uhr am Moritzplatz.

Die Öffnungszeiten des Herbstplärrers im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 12 bis 23 Uhr

Freitags: 12 bis 23.30 Uhr

Samstags: 10.30 bis 23.30 Uhr

Sonn- und Feiertags: 10.30 bis 23.00 Uhr

Einlass und Sicherheitsmaßnahmen beim Herbstplärrer 2018

Besucher des Plärrers sollten darauf verzichten, große Taschen und Rucksäcke mitzubringen. Ein Sicherheitsdienst wird zudem an den Eingängen wieder stichprobenhaft die Taschen kontrollieren. Aus Sicherheitsgründen ist außerdem das Mitbringen von Glasflaschen sowie Waffen aller Art verboten. Auch das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.

Um Anschläge mit Lastwagen oder anderen Fahrzeugen zu verhindern, stellt die Stadt dieses Jahr außerdem an den drei Eingängen des Festgeländes verschiebbare Poller auf. Die stadteinwärts am Festplatz entlang führende Spur der Langenmantelstraße wird auch in diesem Jahr gesperrt. Ebenso wie beim Frühjahrsplärrer wird die Spur mit Betonsteinen abgesichert sein.

Wer noch unter 16 Jahre alt ist, darf ohne Begleitung einer "personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person" nur bis 20 Uhr auf dem Festgelände sein.

13 Bilder Das sind die beliebtesten Veranstaltungen in Augsburg Bild: Annette Zoepf

Wie kann man in den Festzelten beim Herbstplärrer 2018 Tische reservieren?

Die Festwirte haben für den Herbstplärrer bereits zahlreiche Reservierungen verbucht. Im Festzelt Binswanger & Kempter sind beispielsweise mittwochs, freitags und samstags keine Reservierungen mehr möglich. Vor Festbeginn ist hier die Tischreservierung nur per E-Mail (info@festzelt-binswanger.de) oder online möglich. Während des Festzeltbetriebes ist die Reservierung dagegen nur telefonisch unter der Telefonnummer 0821 / 298 298 0 möglich.

Im Schallerzelt können Besucher ebenfalls vor Beginn des Volksfestes eine Tischreservierung per E-Mail (reservierung@schallerzelt.de) anfragen. Reservierungen im Festzelt Schaller sind während des Plärrers dann täglich ab etwa 10 Uhr unter der Telefonnummer 0821 / 50 87 161 möglich. Besucher sollten hier beachten, dass reservierte Tische am Wochenende bis 18 Uhr voll belegt sein müssen, da ansonsten die Reservierung aufgehoben wird.

Bei der neuen Doppelbock-Alm können Besucher nur online über ein Reservierungsformular einen Tisch reservieren. Bei Unklarheiten erreichen Sie die Festzelt-Betreiber unter der Telefonnummer 0160 / 28 35 778. Verbindliche Reservierungen sind hier erst ab sechs Personen möglich. In der Doppelbock-Alm gilt, dass die Reservierungszeit nur um maximal 15 Minuten überschritten werden darf, bevor die Plätze anderweitig vergeben werden.

Anfahrt zum Herbstplärrer 2018: So kommen Sie hin

Anreise mit den Öffentlichen : Die Straßenbahnlinie 4 bringt Besucher direkt zum Plärrer-Gelände. Werktags fahren die Straßenbahnen im 7,5-Minuten-Takt bis ca. 18.30 Uhr, ab 19 Uhr im 15-Minuten-Takt. Samstags fährt die Tram dann im 10 Minuten-Takt und ab 19 Uhr im 15 Minuten-Takt. Sonn- und Feiertags gilt ebenfalls der 15 Minuten-Takt. Für Ihren Plärrer-Besuch können Sie auch die Fahrplanauskunft des AVV nutzen (hier klicken). Eine Familien-Tageskarte des AVV kostet 7,10 Euro. Damit kann beispielsweise Montag bis Freitag ab 9 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertags ganztägig ein Erwachsener mit 6 Kindern fahren.

Anreise mit dem Auto : Der Herbstplärrer findet wie gewohnt am Augsburger Plärrergelände statt. Die genaue Adresse lautet: Langenmantelstrasse Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg. Der Veranstalter bittet Besucher nach Möglichkeit die Parkplätze an der Holzbachstraße und auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße (ca. 500 Parkplätze) zu nutzen. Weitere Parkplätze stünden in der Umgebung des Plärrergeländes in ausreichender Zahl zur Verfügung.



: Der Herbstplärrer findet wie gewohnt am Augsburger Plärrergelände statt. Die genaue Adresse lautet: Langenmantelstrasse Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg. Der Veranstalter bittet Besucher nach Möglichkeit die Parkplätze an der Holzbachstraße und auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße (ca. 500 Parkplätze) zu nutzen. Weitere Parkplätze stünden in der Umgebung des Plärrergeländes in ausreichender Zahl zur Verfügung. Mit dem Taxi nach Hause: Taxistandplätze finden Besucher des Plärrers auf der Südseite der Badstraße zwischen Holzbachstraße und Schwimmschulstraße.

Wo ist der historische Bereich beim Herbstplärrer?

Da das Augsburger Volksfest dieses Jahr sein 140. Jubiläum feiert, kommt 2018 erneut der historischer Plärrer. Über den Haupteingang an der Langenmantelstrasse gelangen Sie zum historischen Bereich des Herbstplärrers. Hier finden täglich um 13 und 16 Uhr Konzerte der historischen Orgeln statt. Ebenfalls täglich ist um 15 und 17 Uhr ein Puppentheater auf der Bühne zu sehen, um 16.30 Uhr und um 20 Uhr gibt es außerdem Rundfahrten mit alten Traktoren. Ab 19.30 Uhr spielt dann Live-Musik auf der Bühne.

Dort, wo normalerweise Achterbahnen wie die "Wilde Maus" stehen, finden sich in diesem Jahr drei "Nostalgiegeschäfte": Das Karussell "Walzerfahrt", ein 17 Meter hohe Riesenrad und die Gokart-Bahn "Monte Carlo". Daneben gibt es ein Zelt mit einer Ausstellung zur Plärrer-Geschichte.

13 Bilder Von 1938 bis heute: Der Plärrer im Wandel der Zeit Bild: Sammlung Franz Häußler

Herbstplärrer in Augsburg: Das ist das Programm 2018

Freitag, 24. August: Eröffnung und Feuerwerk

17.30 Uhr: Eröffnung des historischen Plärrers

17.30 Uhr: Plärrerauftakt im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Freibier"

18 Uhr: Traditioneller Fassanstich durch OB Dr. Kurt Gribl im Festzelt Schaller, anschließend spielt "OHLALA".

18.30 Uhr: "Various Showacts" im Festzelt Doppelbock-Alm

19.30-21.30 Uhr: Live-Band im historischen Bereich: "The Catburys"

ca. 22.30 Uhr: Eröffnung-Feuerwerk mit Musik

Samstag, 25. August: Plärrerumzug

12-18 Uhr: "Biberbacher Blasmusik" im Festzelt Schaller

ab ca. 12.30 Uhr: Plärrerumzug

13.00 Uhr: Überraschungsgast im Festzelt Doppelbock-Alm

13.30 Uhr: Eintreffen des Plärrerumzugs im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Schmuttertaler Musikanten"

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

18 Uhr: "Ois Easy" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "Various Showacts" im Festzelt Doppelbock-Alm

18.30 Uhr: "S.O.S. Band" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Diner 59er"

Sonntag, 26. August

Ganztägig: "Bierpreis-Special" im Festzelt Schaller: Maß Bier für 6,80 Euro

11 Uhr: Frühschoppen im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden"

11 Uhr: Frühschoppen mit Blasmusik im Festzelt Schaller, Musik: "Banater Schwaben"

11 Uhr: "HopfenBlech - Musik vom Lech" im Festzelt Doppelbock-Alm

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

15 bis 19 Uhr: Maskottchen-Parade mit Bär Bruno

18 Uhr: "Allgäu Power" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "HopfenBlech - Musik vom Lech" im Festzelt Doppelbock-Alm

18.30 Uhr: "KEINE AHNUNG" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Cash Carter Show"

Montag, 27. August: "Rosa-Montag" im Festzelt Schaller

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Ricardos" im Festzelt Schaller

Ab 17 Uhr: "Hendl-Tag" im Festzelt Binswanger & Kempter: ½ Hähnchen ab 6,90 Euro

Ab 18.30: "Rosa-Montag - Der Partyabend für Gay, Lesbian & Friends" im Festzelt Schaller, Musik: "Starmix"

18 Uhr: "Hoberfeldtreiber" im Festzelt Doppelbock-Alm

19 Uhr: "Dolce Vita" im Festzelt Binswanger & Kempter

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Rocken‘ Fifties"

Dienstag, 28.08 August: Seniorennachmittag der Stadt Augsburg

Ganztägig: "Goißen-Tag" im Festzelt Binswanger & Kempter: Goißenmaß für 7,70 Euro

ab 13 Uhr: Seniorennachmittag der Stadt Augsburg im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Aretsrieder Musikanten"

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Mendocinos" im Festzelt Schaller

18 und 21 Uhr im historischen Bereich: Auftritt der Hochseiltruppe Weisheit

18 Uhr: "Münchner G’schichten" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "Hoberfeldtreiber" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "Isartaler Hexen" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Rock Stead Blues Band"

Mittwoch, 29. August: Kinder- und Familientag

Ganztägig: "Tag des Bieres" im Festzelt Binswanger & Kempter: Maß Bier für 5,50 Euro

bis 20 Uhr: "Kinder- und Familientag" mit ermäßigten Fahrpreisen und Sonderangeboten an allen Geschäften.

15 Uhr: "Aichacher Marionettentheater" mit "Rumpelstilzchen" im Festzelt Binswanger & Kempter

15 bis 19 Uhr: Maskottchen-Parade mit Bär Bruno

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Ricardos" im Festzelt Schaller

18 und 21 Uhr im historischen Bereich: Auftritt der Hochseiltruppe Weisheit

18 Uhr: "Volxx-Liga" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "DJ Ötzi Double - Kay Christiansen" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "Joe Williams Band" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Basanostra"

Donnerstag, 30. August

Ganztägig: "Tag der Betriebe" im Festzelt Schaller

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Mendocinos" im Festzelt Schaller

18 Uhr: "DJ Ötzi Double - Kay Christiansen" im Festzelt Doppelbock-Alm

18.30 Uhr: "Münchner Zwietracht" im Festzelt Binswanger & Kempter

ca. 18.30 Uhr: "Frontal" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Kashia Medjo Band"

Freitag 31. August: Musik-Feuerwerk

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Ricardos" im Festzelt Schaller

17.30 Uhr: "Die Eslarner" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 und 21 Uhr im historischen Bereich: Auftritt der Hochseiltruppe Weisheit

18 Uhr: "DJ Ötzi Double - Kay Christiansen + Various Showacts" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "The Mercuries" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Dancing Creeps"

ca. 22.30 Uhr: Musik-Feuerwerk.

Samstag, 1. September

11 Uhr: Weißwurstfrühschoppen im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Musikverein Batzenhofen"

ab 12 Uhr: "Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V." im Festzelt Schaller

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

15 Uhr: "Bayerischer Hias Franz Huber" im Festzelt Doppelbock-Alm

17.30 Uhr: "Musikuss" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 und 21 Uhr im historischen Bereich: Auftritt der Hochseiltruppe Weisheit

18 Uhr: "Various Showacts" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "S.O.S. Band" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "The Beatbrothers"

Sonntag, 2. September

Ganztägig: "Bierpreis-Special" im Festzelt Schaller: Maß Bier für 6,80 Euro

11 Uhr: Musikalischer Frühschoppen im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik "Blech & Co"

11 Uhr: Frühschoppen mit Blasmusik im Festzelt Schaller, Musik: "Blaskapelle Unterthürheim"

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

15 Uhr: "Bayerischer Hias Franz Huber" im Festzelt Doppelbock-Alm

15 bis 19 Uhr: Maskottchen-Parade mit Bär Bruno

18 und 21 Uhr im historischen Bereich: Auftritt der Hochseiltruppe Weisheit

18 Uhr: "Allgäu Power" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: Überraschungsgast im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18 Uhr: "Bandits" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Proud Marys"

Montag, 3. September

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Ricardos" im Festzelt Schaller

Ab 17 Uhr: "Hendl-Tag" im Festzelt Binswanger & Kempter: ½ Hähnchen ab 6,90 Euro

18 und 21 Uhr im historischen Bereich: Auftritt der Hochseiltruppe Weisheit

18 Uhr: "Nachtstark" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "Hoberfeldtreiber" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "Classic Rock Nacht" im Festzelt Schaller, Musik: "Helter Skelter"

19.30-21.30 Uhr: Live-Band im historischen Bereich: "Why Not Band"

Dienstag, 4. September

Ganztägig: "Goißen-Tag" im Festzelt Binswanger & Kempter: Goißenmaß für 7,70 Euro

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Mendocinos" im Festzelt Schaller

18 und 21 Uhr im historischen Bereich: Auftritt der Hochseiltruppe Weisheit

18 Uhr: "Freibier" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "Hoberfeldtreiber" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "Isartaler Hexen" im Festzelt Schaller (letzter Auftritt der Band im Schallerzelt)

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Wonderboys"

Mittwoch, 5. September: Kinder- und Familientag

Ganztägig: "Tag des Bieres" im Festzelt Binswanger & Kempter: Maß Bier für 5,50 Euro

bis 20 Uhr: "Kinder- und Familientag" mit ermässigten Fahrpreisen und Sonderangeboten an allen Geschäften.

14.45 Uhr: "Rodscha aus Kambotscha und Tom Palme" im Festzelt Binswanger & Kempter

15 bis 19 Uhr: Maskottchen-Parade mit Bär Bruno

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Ricardos" im Festzelt Schaller

18 Uhr: "Münchner G’schichten" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "DJ Danny Malle und Michi Glück" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "OHLALA" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Gigi & The Two Tones"

Donnerstag, 6. September

Ganztägig: "Tag der Betriebe" im Festzelt Schaller

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Ricardos" im Festzelt Schaller

18 Uhr: "Volxx-Liga" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "DJ Danny Malle und Michi Glück" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "Frontal" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "The Kickstarters"

Freitag, 7. September: Großes Feuerwerk

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

Nachmittags: "Ricardos" im Festzelt Schaller

18 Uhr: "Ois Easy" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "Various Showacts" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "Joe Williams Band" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Sunday in Jail"

ca. 22.30 Uhr: Grosses Brillant-Hochfeuerwerk.

Samstag, 8. September

10.30 Uhr: Weißwurstfrühschoppen im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Trachtenkapelle Hirblingen"

ab 11.00 Uhr und nachmittags: "Musikvereinigung Ziemetshausen" im Festzelt Schaller

14 Uhr: "Hopfenblech - Musik vom Lech" im Festzelt Doppelbock-Alm

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

17.30 Uhr: "Die Störzelbacher" im Festzelt Binswanger & Kempter

18 Uhr: "Various Showacts" im Festzelt Doppelbock-Alm

ca. 18.30 Uhr: "Allgäuwild" im Festzelt Schaller

19.30-21.30 Uhr Live-Band im historischen Bereich: "Catfish"

Sonntag, 9. September

Ganztägig: "Bierpreis-Special" im Festzelt Schaller: Maß Bier für 6,80 Euro

10.30 Uhr: Musikalischer Frühschoppen im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Kurt Pascher und seine Böhmerwälder Musikanten"

11 Uhr: "Gruppe Doppelbockalm + DJ" im Festzelt Doppelbock-Alm

ab 11 Uhr und nachmittags: Frühschoppen mit Blasmusik im Festzelt Schaller, Musik: "SGL Werkskapelle"

15 und 17 Uhr im historischen Bereich: Puppentheater

15 bis 19 Uhr: Maskottchen-Parade mit Bär Bruno

ca. 18.30 Uhr: "The Mercuries" im Festzelt Schaller

19 Uhr: Plärrerausklang im Festzelt Binswanger & Kempter, Musik: "Dolce Vita"

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Veranstalter behalten sich Änderungen im Programm vor. (ahell)

Themen Folgen