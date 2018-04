vor 32 Min.

Plärrer 2018: Was ist ab heute geboten?

Der Augsburger Frühjahrs-Plärrer wird bald wieder viele Besucher anlocken. Hier die Informationen zu Öffnungszeiten, Attraktionen und Sicherheitsvorkehrungen.

Plärrer 2018: Das Volksfest beginnt am 1. April in Augsburg

Es gibt neue Attraktionen auf dem Osterplärrer

Ein verbessertes System soll für mehr Sicherheit sorgen

Der Augsburger Plärrer 2018 steht an: Schwabens größtes Volksfest lädt im April wieder zu seinen Attraktionen und in seine Festzelte ein. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Ihrem Besuch beim diesjährigen Osterplärrer:

Plärrer 2018: Wann findet das Volksfest statt?

Der Osterplärrer öffnet am Sonntag, 1. April 2018, wie gewohnt auf dem Plärrer-Gelände. Er dauert zwei Wochen lang bis Sonntag, 15. April 2018. Die Öffnungszeiten sind:

Montag bis Donnerstag: 12 bis 23 Uhr

Freitag: 12 bis 23.30 Uhr

Samstag: 10.30 bis 23.30 Uhr

Sonntag/Feiertag: 10.30 bis 23 Uhr

Was ist beim Osterplärrer los - und was ist neu?

Es gibt wieder zwei große Festzelte: das "Schaller-Zelt" (2500 Plätze) und das "Binswanger & Kempter-Zelt" (4000 Plätze). soll erst beim Herbstplärrer 2018 auf dem Festgelände stehen (hier lesen Sie, was Gäste dort erwarten wird ).

Außerdem gibt es beim Osterplärrer wieder zahlreiche Attraktionen. Zum Beispiel das weltgrößte mobile Looping-Karussell, das die Fahrgäste in bis zu 65 Meter Höhe schleudern wird. Die große Schaukel, deren Sitze sich auch noch zusätzlich drehen können, ist erst seit rund zwei Jahren im Einsatz. Sie trägt den Namen "Infinity" – das englische Wort für Unendlichkeit. Die Schaukel ist nicht nur groß, sie ist auch schnell: Sie erreicht den Angaben zufolge eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern.

Eine zweite Schaukel soll ebenfalls auf dem Osterplärrer aufgebaut werden. Sie nennt sich "The King" ("Der König"). Diese Schaukel schlägt bis auf 26 Meter Höhe aus. Die vier Gondeln können sich zusätzlich um 360 Grad drehen.

Wer es lieber ruhiger möchte, aber trotzdem hoch hinaus will, der kann mit dem Riesenrad fahren. Das "Roue Parisienne" stand schon öfter auf dem Festplatz an der Langenmantelstraße.

10 Bilder 1938 bis heute: So veränderte sich der Plärrer Bild: Sammlung Häußler

Welches sind die Höhepunkte beim Plärrer?

An den beiden Freitagen gibt es um 22.30 Uhr jeweils ein Feuerwerk über dem Festplatz. Beim "American-Dream-Day" am Donnerstag, 5. April, sind amerikanische Oldtimer auf dem Plärrer zu sehen und es treten mehrere Tanzgruppe auf. Außerdem gibt es einen Stand mit einer Bullenreit-Maschine.

Um die Liebe dreht sich dann alles eine Woche später, am Donnerstag, 12. April. Mit mehreren Aktionen auf dem Fest sollen Singles verkuppelt werden.

Wie kann ich im Festzelt einen Tisch reservieren?

Die Plärrer-Festwirte verbuchen bereits viele Reservierungen. Gerade an den Freitagen und Samstagen könnte es eng werden.

Probieren können Sie es mit der Tisch-Reservierung trotzdem: Die Reservierung ist in den beiden Festzelten sowohl telefonisch als auch per E-Mail möglich. Wer im "Schaller-Zelt" feiern möchte, schreibt eine E-Mail an reservierung@schallerzelt.de oder ruft während des Festzeltbetriebs die Telefonnummer 0821/5087161 an.

Wer einen Platz im "Binswanger-Zelt" reservieren möchte, schreibt eine E-Mail an info@festzelt-binswanger.de oder wählt die Telefonnummer 0821/2982980.

Partystimmung auf dem Plärrer - bald ist es wieder soweit. Bild: Annette Zoepf (Archiv)

Übrigens: In diesem Jahr knackt der Preis für eine Maß Bier erstmals die Neun-Euro-Marke. Im Binswanger-Zelt soll der Liter Bier genau neun Euro kosten. Im Schallerzelt werden es 9,10 Euro sein.

Und was ist mit der Anreise?

Mit dem Auto: Der Osterplärrer findet - wie immer - am Augsburger Plärrer statt. Die Adresse lautet: Langenmantelstrasse Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg. Der Veranstalter bittet darum, die Parkplätze an der Holzbachstraße und auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße (etwa 500 Parkplätze) zu nutzen. "Weitere Parkplätze stehen in der Umgebung des Plärrergeländes in ausreichender Zahl zur Verfügung."

Der Osterplärrer findet - wie immer - am Augsburger Plärrer statt. Die Adresse lautet: Langenmantelstrasse Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg. Der Veranstalter bittet darum, die Parkplätze an der Holzbachstraße und auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße (etwa 500 Parkplätze) zu nutzen. "Weitere Parkplätze stehen in der Umgebung des Plärrergeländes in ausreichender Zahl zur Verfügung." Mit dem Nahverkehr: Die Straßenbahn-Linie 4 bringt Fahrgäste direkt vor das Festgelände. Werktags fährt die Tram im 7,5-Minuten-Takt, abends im 15-Minuten-Takt. Am Wochenende gilt der 10- bzw. 15-Minuten-Takt. Für Ihren Plärrer-Besuch können Sie die Fahrplanauskunft des AVV nutzen (hier klicken).

Osterplärrer 2018: Was müssen die Gäste beachten?

An allen drei Eingängen zum Plärrer gibt es in diesem Jahr wieder stichprobenhafte Taschenkontrollen. Gäste dürfen keine Waffen, Glasflaschen oder große Taschen bzw. Rucksäcke mit auf das Festgelände nehmen. Ebenso sind Tiere nicht erlaubt.

Wer unter 16 Jahre alt ist, darf sich auf dem Plärrergelände nur bis 20 Uhr aufhalten. Danach ist das nur mit einer "personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person" erlaubt, wie der Veranstalter mitteilt.

Wie steht es mit der Sicherheit auf dem Plärrer?

Neben stichprobenartigen Taschenkontrollen an den Eingängen testet die Stadt Augsburg ein neues System , das vor einem möglichen Terroranschlag mit einem Lkw schützen soll.

Das neue System besteht aus einer massiven Stahlschwelle, auf der Poller installiert sind. Im Notfall lassen diese sich entriegeln und beiseiteschieben, sodass Rettungswagen und Feuerwehr über die Schwelle fahren können. Für den Osterplärrer will die Stadt die Sperren mieten, weil sie so kurzfristig nicht gekauft werden können. (AZ)

