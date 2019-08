vor 32 Min.

Plärrer 2019 in Augsburg: Programm, Reservierung, Parken, Feuerwerk

Der Herbstplärrer in Augsburg läuft seit dem 23.08.2019. Programm, Reservierung, Anfahrt, Parken und Feuerwerk - hier gibt es die Infos zum Volkfest.

Der Plärrer 2019 in Augsburg ist in vollem Gange und jeden Tag bieten die drei Festzelte ein unterschiedliches Programm. Am Freitagabend gibt es sogar ein großes Feuerwerk.

Wie sieht das Programm beim Herbstplärrer 2019 genau aus? Wie läuft die Reservierung in den Festzelten? Und was ist bei Anfahrt oder Parken zu beachten. Hier gibt es die Infos zum Volkfest in Augsburg.

Plärrer 2019 in Augsburg: Das Programm im Binswangerzelt

Der Herbstplärrer startete am 23.08.2019; der festliche Umzug in der Innenstadt fand einen Tag später statt.

Freitag, 23.08.19

17.30 Uhr: Plärrer-Auftakt mit Band Freibier

Samstag, 24.08.19

13.30 Uhr: Eintreffen des Plärrer-Umzugs, Schmuttertaler Musikanten

17.30 Uhr: Die Störzelbacher

Sonntag, 25.08.19

Mittags: Ochs vom Spieß

11.00 Uhr: Musikalischer Frühschoppen mit "Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden"

18.00 Uhr: Allgäu Power

Montag, 26.08.19, Hendl-Tag: ½ Hähnchen ab 6,90 €

19.00 Uhr: Dolce Vita

Dienstag, 27.08.19, Goißen-Tag: Goißenmaß ganztägig für 7,70 €

13.00 Uhr: Seniorennachmittag, Aretsrieder Musikanten

18.00 Uhr: Musikuss

Mittwoch, 28.08.19, Tag des Bieres: Maß Bier ganztägig für 5,50 €

bis 18.00 Uhr Kindernachmittag

15.00 Uhr: Aichacher Marionettentheater mit Hänsel und Gretel

18.00 Uhr: Volxx-Liga

Donnerstag, 29.08.19

18.00 Uhr: Münchner G’schichten

Freitag, 30.08.19

18.00 Uhr: Ois Easy

Samstag, 31.08.19

11.00 Uhr: Weißwurstfrühschoppen mit den Aretsrieder Musikanten

17.30 Uhr: Die Eslarner

Sonntag, 01.09.19

Mittags: Ochs vom Spieß

11.00 Uhr: Musikalischer Frühschoppen mit Blech & Co

18.00 Uhr: Allgäu Power

Montag, 02.09.19 , Hendl-Tag: ½ Hähnchen ab 6,90 €

18.00 Uhr: Nachtstark

Dienstag, 03.09.19 , Goißen-Tag: Goißenmaß ganztägig für 7,70 €

18.00 Uhr: Freibier

Mittwoch, 04.09.19 , Tag des Bieres: Maß Bier ganztägig für 5,50 €

bis 18.00 Uhr: Kindernachmittag

14.00 Uhr: Rodscha aus Kambotscha und Tom Palme

18.00 Uhr: Münchner G’schichten

Donnerstag, 05.09.19

18.30 Uhr: Münchner Zwietracht

Freitag, 06.09.19

17.30 Uhr: Die Störzelbacher

Samstag, 07.09.19

11.00 Uhr: Weißwurstfrühschoppen mit der Trachtenkapelle Hirblingen

18.00 Uhr: Ois Easy

Sonntag, 08.09.19

Mittags: Ochs vom Spieß

11.00 Uhr: Musikalischer Frühschoppen mit Kurt Pascher und den Böhmerwälder Musikanten

19 Uhr: Plärrer-Finale, Dolce Vita

Augsburger Herbstplärrer 2019: Das Programm im Schallerzelt

Freitag, 23.08.19

18.00 Uhr: Eröffnung mit feierlichem Anstich, S.O.S Band

Samstag, 24.08.19

12.00 Uhr: Biberbacher Blasmusik

18.30 Uhr: The Mercuries

Sonntag, 25.08.19 , Spar-Sonntag

11.00 Uhr: Banater Schwaben

18.30 Uhr: Allgäuwild

Montag, 26.08.19 , Rosa-Montag

11.00 Uhr: Ricardos

18.30 Uhr: Starmix

Dienstag, 27.08.19

12.00 Uhr: Mendocinos

18.30 Uhr: Troglauer

Mittwoch, 28.08.19 , Familien- & Kindertag

12.00 Uhr: Ricardos

18.30 Uhr: Joe Williams Band

Donnerstag, 29.08.19 , Familien- & Kindertag

nachmittags Mendocinos

18.30 Uhr: Frontal

Freitag, 30.08.19 , Familien- & Kindertag

12.00 Uhr Ricardos

18.30 Uhr: S.O.S Band

Samstag, 31.08.19

12.00 Uhr: Siebenbürger Blaskapelle e.V.

18.30 Uhr: OHLALA

Sonntag, 01.09.19 , Spar-Sonntag und Schlagerabend

11.00 Uhr: Blaskapelle Unterthürheim

ab 18.30 Uhr: Die Schornsteinfeger, Daniela Alfinito, Salvatore e Rosario

Montag, 02.09.19 , Classic Rock Night

12.00 Uhr: Ricardos

18.30 Uhr: Helter Skelter

Dienstag, 03.09.19 , Goißen-Tag: Goißenmaß ganztägig für 7,70 €

12.00 Uhr: Mendocinos

18.30 Uhr: Waidigel

Mittwoch, 04.09.19, Familien- & Kindertag

12.00 Uhr: Ricardos

18.30 Uhr: Frontal

Donnerstag, 05.09.19

12.00 Uhr: Ricardos

18.30 Uhr: OHLALA

Freitag, 06.09.19

12.00 Uhr: Ricardos

18.30 Uhr: Joe Williams Band

Samstag, 07.09.19

11.00 Uhr: Musikvereinigung Ziemetshausen

18.30 Uhr: Fetzentaler

Sonntag, 08.09.19 , Spar-Sonntag

11.00 Uhr: Frühschoppen mit der SGL Werkskapelle

18.30 Uhr: The Mercuries

Programm in der Doppelbock-Alm auf dem Augsburger Plärrer 2019

Freitag, 23.08.19

18.00 Uhr: Various Showact´s

Samstag, 24.08.19

18.00 Uhr: Various Showact´s

Sonntag, 25.08.19

18.00 Uhr: Casting "Stimme der Doppelbock-Alm"

Montag, 26.08.19

18.00 Uhr: HATLINER

Dienstag, 27.08.19

18.00 Uhr: HATLINER

Mittwoch, 28.08.19

18.00 Uhr: HATLINER

Donnerstag, 29.08.19

18.00 Uhr: HATLINER

Freitag, 30.08.19

18.00 Uhr: Various Showact´s

Samstag, 31.08.19

18.00 Uhr: Harley Quinn

Sonntag, 01.09.19

18.00 Uhr: Harley Quinn

Montag, 02.09.19

18.00 Uhr: Harley Quinn

Dienstag, 03.09.19

18.00 Uhr: Harley Quinn

Mittwoch, 04.09.19

18.00 Uhr: Harley Quinn

Donnerstag, 05.09.19

18.00 Uhr: Harley Quinn

Freitag, 06.09.19

18.00 Uhr: Various Showact´s

Samstag, 07.09.19

18.00 Uhr: Various Showact´s

Sonntag, 08.09.19

18.00 Uhr: Casting "Stimme der Doppelbock-Alm"

Plärrer 2019 in Augsburg: Die Tischreservierung

Im Binswangerzelt sind Reservierungen nur noch für Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonntag möglich. An allen anderen Tagen sind die Zelte bereits ausgebucht, wie der Veranstalter mitteilt. Es sollte mindestens drei Tage vorher reserviert werden, eine Rückbestätigung kann nämlich bis zu fünf Tage dauern. Es können maximal drei Tische reserviert werden.

Für das Schallerzelt sind Reservierungen per Telefon über die 0176 82114542 möglich, oder mit einem Online-Formular auf der offiziellen Seite. Wie die Betreiber des Schallerzelts mitteilen, verfallen die Reservierungen, wenn nicht alle angegeben Personen bis zu zehn Minuten nach Reservierungszeitpunkt anwesend sind.

Auch die Doppelbock-Alm steht weiterhin für Reservierungen zur Verfügung. An insgesamt acht Abenden lässt sich sogar das gesamte Obergeschoss für eine Firmenfeier mieten.

Anfahrt, Parken und Feuerwerk beim Herbstplärrer 2019 in Augsburg

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, bieten sich die Parkplätze an der Holzbachstraße und auf dem Grundstück zwischen Holzbach, Bad- und Schwimmschulstraße an. Dort stehen etwa 500 Parkplatze zur Verfügung, die sind allerdings kostenpflichtig. Ansonsten fahren Straßenbahnen und Busse vom Augsburger Hauptbahnhof direkt zu der Haltestelle "Plärrer". Je nach Uhrzeiten fahren die Straßenbahnen im 7,5-, 10- oder 15-Minuten-Takt. Ein großes Feuerwerk findet meist zum Abschluss des Plärrers statt, allerdings auch jeweils am Freitagabend. (AZ)

Themen Folgen