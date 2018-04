vor 3 Min.

Plärrer: Besucher prügeln sich hinter Festzelt

Bei einer Schlägerei ist am Dienstagabend auf dem Plärrer ein 23-jähriger Mann leicht am Kopf verletzt worden. Gegen zwei andere Männer im Alter von 23 und 32 Jahren ermittelt die Polizei, weil sie bei der Auseinandersetzung zugeschlagen haben sollen – unter anderem mit der Faust. Die Schlägerei spielt sich gegen 22.15 Uhr vor einem Notausgang des Schallerzelts ab. Die Polizei rückte sofort mit zahlreichen Beamten an. So gelang es, die Tatverdächtigen zu ermitteln und festzuhalten. Der Streit sei unter Alkoholeinfluss ausgebrochen. Zum Auslöser konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen. Der Verletzt wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. (jöh)