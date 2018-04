vor 21 Min.

Plärrer: Der neue Festwirt verhandelt noch mit der Stadt

Gibt es noch ein Fragezeichen um das dritte Zelt? Der künftige Betreiber Helmut Wiedemann trifft sich bald mit Augsburgs Ordnungsreferent Dirk Wurm.

Von Michael Hörmann

Auf dem Augsburger Osterplärrer gibt es zwei große Zelte. Neben dem Binswanger-Zelt ist es das Schallerzelt. Die Sterndl-Alm als kleineres Zelt hat sich nach Herbstplärrer 2017 verabschiedet. An ihrem Platz steht jetzt ein Fahrgeschäft. Zum Herbstplärrer 2018 soll es wieder ein drittes Zelt geben.

Der Stadtrat hat zuletzt in nichtöffentlicher Sitzung dem künftigen Betreiber Helmut Wiedemann den Zuschlag erteilt. Er war am Ende der einzig verbliebene Bewerber. Seine Berufung ist in Stadtratskreisen dennoch nicht unumstritten.

Drittes Plärrer-Zelt: Steht der Wirt jetzt fest - oder nicht?

Zum Start des Osterplärrers saß Wiedemann am Ostersonntag jedenfalls im Binswanger-Zelt: „Es wird jetzt bald ein Treffen mit Ordnungsreferent Wurm geben“, sagt er gegenüber unserer Redaktion. Wiedemann will sich danach entscheiden, ob er ins Risiko geht und als Festwirt einsteigt.

Nach offizieller Lesart hat ihm der Stadtrat den Zuschlag für die Volksfeste im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 erteilt, danach wolle man weitersehen. Wiedemann will jetzt Klarheit haben, was diese Sprachregelung tatsächlich beinhaltet. Er selbst sei bestrebt, das Festzelt zu betreiben. Ein Termin mit Brauerei-Chef Sebastian Priller stehe bereits an. Das Brauhaus Riegele hatte die Sterndl-Alm beliefert. Wiedemann würde auch gerne mit Riegele weitermachen.

Ordnungsreferent Dirk Wurm, der bei der Stadtratsentscheidung entschuldigt gefehlt hatte – er war zu diesem Zeitpunkt in Tokio – bestätigt, dass er sich mit Wiedemann treffen werde. Wurm hatte am Sonntag den Plärrer eröffnet. Dass die Wahl auf den einzigen übrig gebliebenen Bewerber fiel, ist für Wurm keineswegs eine Frage, die politisch zu entscheiden sei: „Es ist eine juristische Angelegenheit. Wiedemann hat als Bewerber die Ausschreibungskriterien weitestgehend erfüllt.“

Stadt hat Erwartungen an Wirt des dritten Festzelts

Damit stehe außer Zweifel, dass er den Zuschlag erhalten müsse. Die Sprachregelung, nach einem Jahr zu schauen, wie es im dritten Zelt läuft, ist für den Referenten durchaus diskussionswürdig: „Ich kann daher eigentlich nur hoffen, dass es Festwirt Helmut Wiedemann in dessen eigenem Interesse und im Interesse des Plärrers so gut macht, wie er es eben auch kann.“

Wurm verweist auf das „Winterland“, das von Wiedemann in der Vorweihnachtszeit vor der City-Galerie veranstaltet wird. Das Winterland habe sich profiliert, lautet die Einschätzung von Wurm. Ähnliches dürfe man sich vom Einstieg des Festwirts dann auch auf dem Plärrer erwarten.

Themen Folgen