vor 22 Min.

Plärrer-Halbzeit: Viele Besucher und weniger Betrunkene

Halbzeit auf dem Augsburger Plärrer: Die Schausteller ziehen Bilanz - sie fällt ganz anders aus als vor einem Jahr.

Wer sich noch an den Osterplärrer im vergangenen Jahr erinnert, erinnert sich vielleicht auch an den ein oder anderen verregneten Volksfestbummel. Nasskalt war es, die Besucher blieben aus, und schließlich wurde das Fest auf Bitten der Schausteller sogar verlängert. Solche Sorgen haben die Besucher und Budenbesitzer heuer bisher nicht. Im Gegenteil: Frühjahrssonne und angenehme Temperaturen locken die Menschen auf den Kleinen Exerzierplatz nach Augsburg. „Vom Wetter beflügelt“ werde das Volksfest sehr gut besucht, berichtet Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller, zur Halbzeit. Dabei kämen die Gäste nicht nur aus dem Umland, sondern auch aus Oberstdorf, Kaufbeuren oder Ulm. „Der Plärrer liegt im Trend“, sagt Diebold. Die Schausteller seien zufrieden und auch in die zweite Volksfestwoche blicke man positiv, trotz des Ferienendes. Die Familien- und Kinderangebote, wie Thementage und Rabatte auf Essen, Trinken und Fahrgeschäfte, würden gut angenommen. Sehr positiv fällt nach einer Woche Plärrer auch die Statistik aus: Diebold zufolge hat es in diesem Jahr bisher weniger Störfälle und weniger Betrunkene gegeben. (slor)