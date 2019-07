vor 48 Min.

Planschbecken und Ventilatoren werden in Augsburg knapp

Die Hitzewelle der vergangenen Woche führt zu Engpässen bei vielen Sommerprodukten. Planschbecken und Ventilatoren sind in Augsburger Märkten schon vergriffen.

Von Daniel Flemm

Ventilatoren, Planschbecken, Bewässerung: Wer sich derzeit etwas Abkühlung verschaffen will, geht in den Bau- und Technikmärkten der Region oft leer aus. Wegen der Hitzewelle der vergangenen Woche sind auch die letzten Restbestände typischer Sommerprodukte mittlerweile abverkauft. "Weder bei uns noch bei unseren Lieferanten sind solche Produkte derzeit verfügbar", sagt Lutz Lange, Stadtgartenleiter bei Bauhaus am Alten Postweg. Lediglich bei Poolchemikalien seien noch Restbestände vorhanden.

Extreme Hitze kam für den Einzelhandel unerwartet

Dass selbst die großen Handelsketten nicht flexibel auf extreme Wetterlagen reagieren können, ist kein neues Phänomen: In harten Wintern fehlt es häufig an Schneeschaufeln, bei hohen Temperaturen sind wiederum Klimatechnik und Kinderpools besonders gefragt. Als Grund für die Fehlplanung nennt Lange die zentralen Bestellprozesse: "Man schaut zumeist, wie die Absätze im vergangenen Jahr waren und bestellt dann etwas mehr. Diesen Sommer hat das aber nicht gereicht, weil die Temperaturen so extrem sind. Die Situation ist überall gleich, auch die großen Technikmärkte haben nichts mehr."

Weniger problematisch sei es dagegen bei Gartenmöbeln und Sonnenschirmen. "Diese Produkte sind teurer und gehen nicht so schnell kaputt. Kaum einer kauft da jeden Sommer nach", sagt der Bauhaus-Experte.

Nachbestellungen vergriffener Produkte sind wohl aussichtslos: Wie der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, dauert die Beschaffung beispielsweise bei Planschbecken, Klimageräten und Bewässerungseinheiten zu lange, um das Eintreffen der Ware noch vor Ende des Sommers zu garantieren. Diese Produkte seien in der Regel nur über den Seeweg aus China erhältlich, der mitunter zwei Monate und mehr beanspruche.

Planschbecken werden auch online knapp

Viele Kunden werden sich in ihrer Not voraussichtlich an den Online-Handel wenden. Laut BHB könnten sich auch die Lagerbestände der Versandhändler schnell ausdünnen, sobald die nächste Hitzewelle kommt. Auch hier dauere die Lieferung aus Fernost einfach zu lang. Fachmann Lange rät seinen Kunden deshalb: "Im Zweifel hilft nur, die Läden abzufahren und sein Glück zu versuchen."