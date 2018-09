vor 54 Min.

Plantschen, tauchen, paddeln: Wenn Hunde ins Freibad gehen

Das Familienbad als Hundebad: Am Wochenende können Vierbeiner am Plärrer in Augsburg baden gehen. Am Ende helfen Hund und Herrchen damit der Wasserwacht.

Von Elena Winterhalter

Flair liebt das Wasser – eigentlich. Nur eben nicht dieses. Die Hündin sträubt sich auf den Armen ihrer Besitzerin Caroline Welsch. Und wenn die sie dann doch ins Wasser setzt, macht sich der Airedale-Terrier sofort auf dem Weg zum Beckenrand. „Im See ist es gar kein Problem“, sagt Welsch, die so etwas schon geahnt hat und daher mit wassertauglicher Montur mit ihrer Hündin im Kinderbecken steht. Die Dose mit Leckerlis griffbereit am Beckenrand.

Außer Caroline Welsch sind am Samstagmorgen kaum Zweibeiner in den Becken des Familienbades zu sehen. Trubel herrscht trotzdem. Beim vierten Hundebadetag „Bello's Batschlach“, organisiert von der Wasserwacht Augsburg West, ist das Wasser den Hunden vorbehalten. Da Chlor den Vierbeinern schadet, stoppte das Bad, nach dem Ende der Sommerbadesaison am vergangenen Sonntag, die Chemiezufuhr und stellte die Heizung ab. „Chlor baut sich innerhalb von zwei bis drei Tagen von selbst ab“, erklärt Günter Eisenrith, Leiter der Wasserwacht Augsburg. „Es besteht also keine Gefahr für die Hunde.“ Zwei Tage lang dürfen Schäferhund, Pudel und Co. plantschen, tauchen, schwimmen.

Es kommen immer mehr Hunde

Die Idee dazu entstand vor vier Jahren. „Wir brauchten dringend Ersatz für unser altes Einsatzfahrzeug“, erklärt Eisenrith. „Letztendlich kam das Bäderamt mit der Idee auf die Wasserwacht zu.“ Das Fahrzeug ist mittlerweile bestellt. Für den Innenausbau wird dieses Jahr noch gesammelt. Seit dem ersten Hundebadetag vor vier Jahren ist die Veranstaltung stetig gewachsen. „Im ersten Jahr waren es 250 Hunde, die zum Baden kamen. Dieses Jahr rechnen wir mit rund 1000 Hunden“, so Eisenrith.

Neben der Wasserwacht und Vorführungen der Wasserrettungshunde Augsburg, können sich Besucher an Ständen über die Arbeit weiterer ehrenamtlicher Vereine informieren. So zum Beispiel über die Arbeit der Malteser. Die Gruppe der Hilfsorganisation bringt unter dem Motto „Mit Tieren für Menschen“ Hunde, Katzen oder Kaninchen in Altenheime oder Schulen. „Es ist erstaunlich, welche Veränderungen wir erleben, wenn beispielsweise Demenzpatienten mit unseren Hunden in Berührung kommen“, erzählt Gruppenleiterin Regina Engl.

Das alles interessiert Ghanima wenig. Die Langstockhaar-Schäferhündin hat nur Augen für den neongelben Tennisball, den Diana Stöhr bereits zum hundertsten Mal an diesem Morgen in das Schwimmerbecken schmeißt. Unermüdlich springt Ghanima hinterher, um sich dann klatschnass an den Beckenrand zu hieven. Tennisball zurückbringen. Hundeblick. Reinspringen. Holen. Rausklettern. Und das ganze Spielchen von vorne. Stöhr ist hauptberuflich Hundetrainerin. Deshalb gehorcht die Hündin aufs Wort. Sogar das Schütteln am Beckenrand klappt auf Kommando.

Wasserwacht macht Becken sauber

Etwas skeptisch ist dagegen Buz. Er sitzt auf einem Stand Up Paddle Brett, während Tina Goldstein vor ihm kniet und paddelnd versucht, das Gefährt durch das Schwimmerbecken zu manövrieren. Das Angebot gibt es dieses Jahr zum ersten Mal bei „Bello's Batschlach“. Eigentlich steht man bei dem Trendsport aufrecht auf dem Brett. Doch bei jedem Versuch seiner Halterin aufzustehen, fühlt sich der Rüde auf dem schwankenden Brett sichtlich unwohl.

Wer jetzt Angst hat, nächstes Jahr Hundehaare in den Becken des Familienbads zu finden – keine Sorge! Darum kümmert sich ebenfalls die Wasserwacht. „Wir befreien die Becken von den Hundehaaren, damit die Filteranlagen nicht verstopft werden“, erzählt Eisenrith. „Außerdem kontrollieren wir, ob auf dem Gelände Hundehaufen liegen und entfernen diese. Wobei das die letzten Jahre nie ein Problem war.“

Am Sonntag geht der Badetag weiter - vom 10 bis 18 Uhr.