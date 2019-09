23.09.2019

"Play Me, I'm Yours": Klavier-Aktion hat Fans und Kritiker

Am schönsten finden Klavierspieler Lukas und Pantomime-Künstler Hugo das Klavier auf dem Rathausplatz. Doch für ihr Programm eignet sich das Klavier am Fugger-Denkmal am besten.

An zehn Klavieren wird in der Innenstadt gerade musiziert. Das freut viele - aber nicht alle. "Das grenzt an Psycho-Terror", sagt etwa ein Anwohner des Holbeinplatzes.

Von Elena Winterhalter und Julian Wellinger

Lukas sitzt am Klavier und schließt die Augen. Seine Hände wissen genau, was sie tun. Noten braucht er nicht. Die ersten Töne klingen über den Platz vor dem Fuggerdenkmal. Menschen bleiben stehen, um zuzuhören. Lukas spielt Chopin. Genau vor einem Jahr saß er auch an einem der Klaviere in Augsburg, spielte ebenfalls ein Stück von dem französischen Komponisten. Da sprach ihn Hugo an. Er kommt aus Paris und ist Pantomime-Künstler. Die beiden beschlossen, gemeinsam auf der Straße aufzutreten. Hugo, mit weiß geschminktem Gesicht und schwarzen Hosenträgern, bringt die Umstehenden mit Pantomimen und schwebenden Glaskugeln zum Lachen und Staunen und Lukas sitzt am Klavier und spielt Chopin.

Schnell hat sich eine Traube Menschen um die beiden Studenten und das pinke Klavier am Fuggerplatz versammelt. Als das erste Stück endet, gibt es Applaus und in Hugos Hut klingeln einige Münzen. Nach einer weiteren Vorführung ziehen die beiden weiter – zum nächsten Klavier.

Am schönsten finden die beiden das Instrument mit dem Namen Treibholz, das auf dem Rathausplatz steht. „Der Platz vor dem Fugger-Denkmal ist aber super“, sagt Lukas. Der Mathematikstudent hat das Klavierspielen von seiner Mutter gelernt und findet die Klavier-Aktion in Augsburg, die noch bis zum 29. September dauert, klasse.

"Play Me, I'm Yours" in Augsburg mit zehn Klavieren

Hannes Ritschel spielt gerne am Holbeinplatz. Bild: Elena Winterhalter

Die insgesamt zehn kreativ gestalteten Klaviere stehen unter anderem am Königsplatz, am Holbeinplatz, in der Altstadt, auf dem Helmut-Haller-Platz sowie im Spickel vor der Handwerkskammer und können dort von Bürgern bespielt werden. 2017 gab es die Aktion zum ersten Mal in Augsburg und auch im vergangenen Jahr musizierten die Menschen im Sommer auf einigen öffentlichen Plätzen der Stadt. Auch FritzBo, wie sich der Künstler nennt, saß 2018 schon an den verschiedenen Klavieren. Er ist Dolmetscher und begleitet nebenberuflich Gesellschaften am Klavier. Kein Wunder also, dass sich bei seinem Spiel schnell eine Zuhörerschar um das pinke Klavier versammelt hat. Auch er bevorzugt den Platz unter dem Fugger-Denkmal. „Da landen die meisten Münzen im Hut“, sagt er.

Er findet die Aktion ebenfalls super. „Es ist erstaunlich zu hören, wie viele junge Menschen wirklich passabel spielen“, sagt der Musiker. Er musiziert etwa eine halbe Stunde, wechselt zwischen flotten und ruhigeren Stücken und gibt auch ein paar Eigenkompositionen zum Besten. Hannes Ritschel hat sich ein anderes Klavier für sein Programm ausgesucht und das liegt an einem ganz bestimmten Stück. Der Informatik-Doktorand hat das Programm sogar ausgedruckt und hängt es mit Klebestreifen an das blaue Klavier auf dem Holbeinplatz. Dann beginnt er zu spielen und endet mit „Jeux d’eau“ zu deutsch „Wasserspiele“. „Ich fand, dass dieses Stück zu dem Instrument und dem Platz passt. Hier fließt der Kanal vorbei, es gibt den Brunnen und eben das blaue Klavier“, sagt Ritschel.

Das Instrument wurde von den Augsburgerinnen Diana Hillesheim und Veronika Rothe gestaltet. Das Thema: Wasserstadt Augsburg. „Natürlich ist es etwas Besonderes, auf einem künstlerisch gestalteten Klavier zu spielen“, sagt Ritschel. „Das gibt dem Spiel eine andere Qualität als in einer gediegenen Konzertatmosphäre. So kann man sich hinsetzen, wie man gerade ist und einfach spielen.“

Anwohner Alexander Mayr: "Das grenzt an Psycho-Terror"

Alexander Mayr kann dem ständigen Klavierspiel wenig abgewinnen. Er wohnt schon seit 15 Jahren am Holbeinplatz, verbringt die meiste Zeit des Tages zu Hause. Er beklagt die nervliche Anspannung, die das stundenlange Klavierspiel mit sich bringe. „Das ist kein monotoner Ton, den man ausblenden kann. Musik verändert sich. Es gibt hohe und tiefe Töne. Die hämmern sich einem irgendwann ins Unterbewusstsein. Das grenzt an Psycho-Terror.“

Zudem ärgert ihn, dass die Regeln nicht eingehalten werden. Die für das Instrument am Holbeinplatz verantwortlichen Klavierpaten würden ihre Aufgaben nicht ernst nehmen, behauptet Mayr. Ihre Aufgabe ist es, das Klavier bei Regen zuzudecken und außerhalb der Öffnungszeiten zuzusperren. Dennoch sei es laut Mayr immer wieder dazu gekommen, dass Öffnungszeiten nicht eingehalten worden sind. Laut dem Anwohner soll es einen Vorfall gegeben haben, bei dem betrunkene Klavierspieler die Nachtruhe gestört haben. Schließlich habe die Polizei kommen müssen.

Mayr sieht sich im Recht, denn nicht nur er, sondern viele Anwohner aus seiner Nachbarschaft seien bereits genervt von der Klavieraktion. Dennoch hätten sich bisher nur zwei Menschen beschwert, berichtet ein Vertreter von Augsburg Marketing. Daneben hätte es laut dem Veranstalter nur positives Feedback gegeben.

Mayr beschwert sich nicht zum ersten Mal

Mayr betont, dass weder er noch seine Nachbarn Musik ablehnen würden. Er könne auch Musik im Vorbeigehen genießen. „Doch wenn das 25. Mal Beethovens ‘Für Elise’ gespielt wird, ist mir das zu viel“, sagt er. Daneben sei die Qualität des Klavierspiels zu „etwa 60 Prozent miserabel“. Dies sei eine zusätzliche Belastung. Bereits in den Jahren zuvor habe er sich beschwert, berichtet Mayr. Insgesamt glaubt er, dass der Holbeinplatz sowieso ungeeignet für derartige Aktionen sei. „Es handelt sich mehrheitlich um ein Wohngebiet. Hier gibt es keine Büros, in denen man nur beschränkt Zeit verbringt.“

Das Augsburg Marketing hat bereits reagiert. Sie nehmen jede Beschwerde ernst. Die Spielzeiten wurden am Holbeinplatz deshalb angepasst. Montags bis freitags darf dort nun von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr gespielt werden. Zudem weisen sie in einem Aushang darauf hin, dass Eltern darauf achten sollen, dass nur geübte Kinder spielen sollen.

