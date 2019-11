vor 24 Min.

Plötzlichen Herztod verhindern

Veranstaltungsreihe bietet Informationen

Plötzlicher Herztod: Wie kann man sich davor schützen?“ – so lautet das Motto der bundesweiten Herzwochen. Jedes Jahr sterben in Deutschland 65000 Menschen am plötzlichen Herztod. Ausgelöst wird er fast immer durch eine Herzrhythmusstörung, dem Kammerflimmern, das zum Herzstillstand führt. Über Erkennung, Behandlung und Vermeidung der Ursachen des plötzlichen Herztodes informieren Herzspezialisten in Kliniken, Herzzent-ren und Gesundheitszentren. Nach dem Auftakt am Klinikum geben Augsburger Herzspezialisten noch zwei kostenlose Vorträge:

Im Fitness- und Gesundheitszentrum (Alfred-Nobel-Straße 4) leitet Dr. Lymperis Potolidis eine Veranstaltung. Er spricht zum Thema „Erkennung, Behandlung und Vermeidung der Ursachen des plötzlichen Herztodes“. Peter Maik ergänzt „Leben retten kann jeder! Übung der Wiederbelebung“.

In der Stadtklinik im Diako (Frölichstr. 17) spricht zunächst Dr. Michael Weber (Leitung) zum Thema „Wie kommt es zum plötzlichen Herztod – Rettung durch Wiederbelebung?“. Dr. Anton Hanefeld referiert über den „Schutz vor dem plötzlichen Herztod – Medikamente? Ablation? Defibrillator? Defi-Weste?“ und Dr. Jochen Menne spricht zu: „Wer braucht eine kardiale Resynchronisations-Therapie mit oder ohne Defibrillator?“

„Bedrohliche Herzrhythmusstörungen – Wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod?“ ist bei der Deutschen Herzstiftung, Bockenheimer Landstr. 94-96, 60323 Frankfurt/Main erhältlich, bestellung@herzstiftung.de oder auf den Veranstaltungen.

