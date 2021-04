vor 16 Min.

Pokerrunde trotz Corona: Polizei löst Treffen in Augsburger Wohnung auf

Eine junge Frau zieht als Mieterin in eine Wohnung in Augsburg und veranstaltet zur Feier einen Spieleabend. Nach Beschwerden von Anwohnern rückt die Polizei an.

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei gegen 23 Uhr in die Taubenstraße gerufen, Anwohner hatten eine Ruhestörung gemeldet. Vor Ort sahen die Beamten laut Darstellung der Polizei, dass sich in einer Wohnung neun Personen aus acht Haushalten getroffen hatten, um gemeinsam Poker zu spielen. Das ist nach den aktuellen Corona-Regeln nicht erlaubt. Die Gruppe junger Erwachsener hatte in der Wohnung mit einem Spieleabend den Einzug einer Mieterin gefeiert und "durch die Lautstärke selbst auf ihr Handeln aufmerksam gemacht", so die Polizei. Die Feier wurde durch die Beamten beendet, die Anwesenden müssen mit Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen. (jaka)

