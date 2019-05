16.05.2019

Politik statt Musik

Neue Nutzung fürs Konservatorium

Wo momentan noch Musiker ausgebildet werden, geben ab 2021 wohl Politiker den Ton an: Das Leopold-Mozart-Zentrum in der Maximilianstraße 59 (früher Konservatorium) wird in absehbarer Zeit ausziehen. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 sollen die neuen Räume in der ehemaligen Grottenaupost bezogen werden. Inzwischen scheint absehbar, was mit dem städtischen Gebäude nach dem Auszug der Musiker passiert: Weil das Rathaus ab 2021 für 14 Monate wegen einer größeren Sanierung geschlossen werden muss (wir berichteten), sollen die Stadtratsfraktionen, die ihre Büros im Rathaus haben, vorübergehend in der Maximilianstraße einziehen. Im Anschluss ist daran gedacht, die Verwaltung der Kunstsammlungen in dem Gebäude zusammenzulegen. Dadurch würden unter anderem im Schaezlerpalais Räume frei werden, die anderweitig genutzt werden könnten. Im Liegenschaftsausschuss des Stadtrats machten die Grünen am Mittwoch aber noch Diskussionsbedarf geltend. Zunächst solle auch abgeklärt werden, ob Schulen in der Nähe (z.B. das Holbeingymnasium) Bedarf an zusätzlichen Flächen haben, so Stadträtin Antje Seubert. (skro)

