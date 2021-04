Polizei Augsburg warnt: Taschendiebe vermehrt in Supermärkten unterwegs

Oft sind die Kunden nur kurz unaufmerksam - aber die Täter nutzen das aus. Vor Taschendieben in Supermärkten warnt die Augsburger Polizei.

In den vergangenen Wochen hat die Polizei in Augsburg vermehrt Taschendiebstähle registriert. Am Donnerstag erst hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in der Albert-Schenavsky-Straße in Lechhausen gegen 11.15 Uhr einer Seniorin die Geldbörse entwendet. Obwohl die Frau den Geldbeutel zwischen Arm und Oberkörper trug, nutzte der Täter eine Unachtsamkeit der Frau aus, berichtet die Polizei. Vom Täter liegt derzeit keine konkrete Beschreibung vor. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Laut Polizei würden die Taschendiebstähle vor allem in Supermärkten passieren. Die Täter nutzten oft die Unaufmerksamkeit der Kunden aus, sodass sie den Diebstahl unbemerkt und in Sekundenschnelle ausführen können. Die Polizei rät Hand- und Umhängetaschen nahe, verschlossen und vor dem Körper zu tragen und nie unbeaufsichtigt herumliegen zu lassen. Weiterhin sollen keine hohen Bargeldbeträge oder gar die PIN für Zahlungskarten mitgeführt werden. Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de. (ina)