vor 18 Min.

Polizei auf Corona-Streife: Anzeige wegen Foto-Shootings

Bei ihren "Corona-Kontrollen" stößt die Polizei immer wieder auf Menschen, die die Regeln ignorieren. Wie etwa eine Gruppe von vier jungen Leuten.

Die Polizei hat am Dienstag 24 Frauen und Männer registriert, die die Ausgangsbeschränkungen ignoriert haben. Ein Vorfall ereignete sich im Univiertel. Dort fiel einer Polizeistreife an einer Haltestelle eine Gruppe von vier jungen Leuten auf. Als diese die Beamten bemerkten, wollten sie flüchten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie sich zu einem privaten Foto-Shooting getroffen hatten. Die Polizei stellte das Handy als Kamera mitsamt den Aufnahmen sicher. Die vier erwartet laut Polizei eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. So auch einen Mann, der sich am Dienstagnachmittag ohne triftigen Grund am Haltestellendreieck am Königsplatz aufhielt.

Wie die Polizei berichtet, wurde dem sichtlich betrunkenen Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Er zeigte sich jedoch uneinsichtig und weigerte sich vehement zu gehen. Die Polizei nahm ihn Gewahrsam. (ina)

Lesen Sie auch:

Autorennen und Co.: Verstöße nicht nur gegen Corona-Regeln

Ostersonntag: Einsatz im Bismarckviertel erregt Aufsehen

Themen folgen