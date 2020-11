vor 19 Min.

Polizei berät Bürger zum Schutz vor Einbrechern

Bürger können aktuelle Infos auf verschiedenen Wegen abrufen.

Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die Kriminalpolizei auf mehrere geplante Informationsveranstaltungen und berät auf anderen Wegen zum Schutz vor Einbrechern. Am Montag, 2. November, bietet die Augsburger Präventionsstelle ein Bürgertelefon an. Von 10 bis 14.30 Uhr beantworten Beamte unter der Telefonnummer 0821/323-3732 Fragen. Dabei können auch persönliche Termine vereinbart werden: Häuslebauer und Sanierer können in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizei zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten werden. Bei Bestandshäusern und Wohnungen kommen die Beamten auf Wunsch zu Interessenten nach Hause, um über Maßnahmen zu informieren. Dieser Service ist kostenlos.

Aber auch in der digitalen Welt ist ein Austausch möglich. Über die Social Media-Accounts der Polizei Schwaben Nord steht eine Kripobeamtin aus Dillingen am Mittwoch, 4. November, via Facebook, Twitter und Instagram live für Fragen zur Verfügung. Wer am kommenden Mittwoch keine Zeit hat, kann ab sofort Fragen zum Einbruchschutz an das Social Media-Team der Polizei Schwaben Nord schicken. Diese werden kommende Woche im Zuge der Live-Aktion beantwortet. Ein Post dazu wurde bereits auf @polizeiSWN veröffentlicht.

Abgerundet wird das Angebot durch einen Präventionsfilm. Er geht darauf ein, wie wichtig aufmerksame Nachbarn sind. Der Film soll ebenfalls kommende Woche via Social Media veröffentlicht werden. (eva)

