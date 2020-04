16:09 Uhr

Polizei bereitet verbotenem Umtrunk ein Ende

Die Corona-Beschränkungen wirken sich massiv auf das gesellige Leben aus. Die Polizei achtet auf die Einhaltung der Regeln.





Deutlich weniger Verstöße gegen die Auflagen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet die Polizei für den Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag. Insgesamt 25 Personen hatten sich über die Ausgangsbeschränkung hinweggesetzt. Überwiegend handelte es sich dabei um Menschen, die sich in Gruppen im Freien aufhielten oder zu Besuch bei Anderen waren. So traf die Polizei am Mittwochabend in der Pilgerhausstraße (Jakobervorstadt) zwei Skateboard-Fahrer mit einer Bierkiste an. Einen triftigen Grund für das Verlassen ihrer jeweiligen Wohnungen konnten sie nicht nennen, weshalb sie nach Hause geschickt wurden. Die beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Dasselbe blüht vier jungen Männern, die in der Nacht auf Donnerstag in der Wertachstraße zu einem gemeinsamen Umtrunk im Freien zusammengekommen waren. Da sie weder einen triftigen Grund zum Verlassen derWohnung vorweisen konnten, noch einen gemeinsamen Hausstand besaßen, löste die Polizei die Zusammenkunft auf. (bau)

