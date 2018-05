vor 44 Min.

Polizei birgt 77-Jährigen tot aus Wertach

In der Nähe des Plärrers ist eine Wasserleiche gefunden worden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Mittwochvormittag vor Ort.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Mittwoch am Plärrer zu sehen. Ein Hubschrauber landete auf dem Parkplatz. In der Wertach hatte eine tote Person getrieben.

Der Tote war am Dienstagabend als vermisst gemeldet worden

Für ein Großaufgebot an Polizisten, Feuerwehrleuten, Notärzten und weiteren Einsatzkräften auf dem Plärrer hat am Mittwochvormittag die Entdeckung einer Passantin gesorgt: Sie hatte gegen 9.30 Uhr zwischen Seitzsteg und Wertachbrücke einen toten Mann in der Wertach treiben sehen und die Polizei informiert. Auch ein ADAC-Hubschrauber landete zwischenzeitlich auf dem Parkplatz.

Wie die Polizei nun mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen seit Dienstagabend als vermisst gemeldeten Bewohner eines Seniorenwohnheims in Oberhausen. Der 77-Jährige wurde von der Polizei aus dem Wasser geborgen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur genauen Klärung der Todesursache soll der Leichnam obduziert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Seniors. (jaka/sli)

