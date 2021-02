vor 20 Min.

Polizei bittet nach Unfallfluchten in Augsburg um Hinweise

Von drei Unfallfluchten in Pfersee und in der Innenstadt berichtet die Augsburger Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise.

Einer der drei Vorfälle ereignete sich in der Zeit von Montag, 18.40 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, in der Metzstraße in Pfersee. Dort wurde ein graufarbener Audi durch ein unbekanntes Auto im Bereich der Stoßstange und des Kotflügels beschädigt. Zudem war das Glas eines Scheinwerfers zerbrochen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro.

Auf Höhe des Gartentores des Pfarrhauses in der Geibelstraße in Pfersee wurde ein geparkter silberfarbener VW Golf an der vorderen Stoßstange von einem unbekannten Pkw touchiert. Der Unfall passierte am Dienstag zwischen 8.45 bis 9.45 Uhr. Sachschaden: circa 350 Euro. Hinweise zu beiden Unfallfluchten erbittet die Polizei unter 0821/323-2610.

Nur für 15 Minuten hatte die Fahrerin eines schwarzen VW-Busses am Montag um 8 Uhr in der Barfüßerstraße in der Innenstadt geparkt. In der kurzen Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Frontkotflügel auf der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)

Themen folgen