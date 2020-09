15:20 Uhr

Polizei ermittelt: Senior schlägt Kind und fällt vom Fahrrad

Drei Kinder stehen in Augsburg einem 85-jährigen Radfahrer im Weg, was diesem offenbar nicht passt. Die Situation eskaliert auf eher ungewöhnliche Weise.

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es am Mittwochnachmittag in der Augsburger Innenstadt gekommen. Nach Auskunft der Polizei war ein 85-jähriger Mann mit seinem Rad auf dem Weg nach Haus, als ihm drei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren mit ihren Fahrrädern im Weg standen. Den Angaben zufolge rief er etwas in Richtung der Kinder, die darauf offenbar nicht reagierten und losradelten. Daraufhin soll der Senior an den Kindern vorbeigeradelt sein und auf den Hinterkopf eines 11-Jährigen geschlagen haben.

Hierbei verlor der Mann das Gleichgewicht, stürzte mit seinem Rad und verletzte sich leicht an Kopf und Schulter, so die Polizei. Er musste zur medizinischen Versorgung ins Uniklinikum gebracht werden. Der geschädigte Junge kam durch den Schlag nicht zu Fall und hatte im Nachgang leichte Kopfschmerzen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (jaka)

